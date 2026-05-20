عراقجي يتوعد بـ"مفاجآت" في حال استئناف الحرب على إيران

- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العودة إلى الحرب ستشهد "العديد من المفاجآت"، مشيراً إلى إسقاط إيران للمقاتلة المتقدمة إف‑35، مما يعكس قوة القوات المسلحة الإيرانية. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرجأ هجوماً عسكرياً على إيران بناءً على طلب قادة خليجيين، مع استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. - نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أشار إلى تقدم المحادثات مع إيران، مؤكداً استعداد واشنطن لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الثلاثاء أن العودة إلى الحرب ستشهد "العديد من المفاجآت"، مشيراً في منشور على منصة "إكس" إلى أنه بعد أشهر من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أقر الكونغرس الأميركي بتدمير عشرات الطائرات التي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأضاف أنَّه "جرى الآن التأكيد رسمياً أن قواتنا المسلحة القوية كانت أول قوة في العالم تتمكن من إسقاط المقاتلة المتقدمة والذائعة الصيت إف‑35". وقال عراقجي إن "الدروس التي تعلمتها بلاده والمعرفة التي اكتسبتها، تشير إلى أن العودة إلى ساحة الحرب سترافقها مفاجآت أكثر بكثير".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. وذكر ترامب أنه حدّد لإيران "فترة زمنية محدودة" لإبرام صفقة والوصول لاتفاق، مضيفاً "أعني أنّني أتحدث عن يومَين أو ثلاثة. ربما الجمعة أو السبت أو الأحد. ربما بداية الأسبوع المقبل"، وذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة والتوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي الاثنين، إن الولايات المتحدة أرجأت هجوماً عسكرياً كان مقرراً ضد إيران بناءً على طلب قادة خليجيين، هم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأوضح ترامب، في منشور على "تروث سوشال"، أنّ القادة الخليجيين، الذين وصفهم بـ"الحلفاء العظماء"، طلبوا منه تأجيل الهجوم على إيران، وأنهم يرون إمكانية التوصل إلى اتفاق "مقبول جداً" لأميركا ودول الشرق الأوسط وخارجها. وأضاف أن الاتفاق المحتمل يجب أن يتضمن "عدم امتلاك إيران أسلحة نووية"، مؤكداً أن "مفاوضات جدية" تجرى حالياً مع طهران.

بدوره، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن المحادثات مع إيران تحرز تقدماً جيداً، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "يجري إحراز تقدم جيّد، لكننا سنواصل العمل، وفي النهاية سنتوصل إلى اتفاق أو لن نتوصل إليه"، وتابع: "نحن في وضع جيد، لكن هناك خياراً ثانياً، هو استئناف الحملة العسكرية"، وأضاف "نحن في جهوزية كاملة. لا نريد أن نسلك هذا المسار، لكن الرئيس مستعد وقادر على المضي فيه إذا اقتضى الأمر".