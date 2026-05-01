- أجرى الوزير الإيراني عباس عراقجي اتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة لمناقشة التطورات الإقليمية، مؤكداً على مبادرات إيران لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها وتحقيق السلام. - أشار عراقجي إلى أن انعدام الأمن في الخليج ومضيق هرمز ناتج عن العدوان الأميركي والإسرائيلي، وأكد على استعداد إيران لتعزيز الدبلوماسية إذا تغير النهج الأميركي. - قدمت إيران مقترحاً جديداً عبر باكستان للتفاوض مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مع تأكيد القوات المسلحة الإيرانية على جاهزيتها للدفاع عن سيادة البلاد.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّ الوزير عباس عراقجي أجرى، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا، قطر، السعودية، مصر، العراق، جمهورية أذربيجان، ناقش خلالها التطورات الإقليمية وتبعات الحرب وتبادل وجهات النظر معهم. وخلال هذه الاتصالات، أطلع عراقجي نظراءه على آخر المواقف والمبادرات الإيرانية لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار عراقجي إلى أنّ السبب الرئيسي وراء حالة انعدام الأمن المفروضة على منطقة الخليج ومضيق هرمز هو العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي على إيران، مؤكداً أنّ إيران دخلت بـ"حسن نيّة ومسؤولية" جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان، بهدف إنهاء الحرب بـ"شكل حاسم"، وذلك رغم انعدام الثقة الكاملة بالطرف الأميركي نتيجة نقضه المتكرر للعهود.

وثمن عراقجي "الدور البنّاء والمساعي الحميدة" لبعض دول المنطقة في متابعة مسار الدبلوماسية لإبعاد المنطقة عن تداعيات العدوان العسكري المتكرر، مؤكداً أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن البادئة بهذه الحرب. كما شدد على أنّ إيران مستعدة لتعزيز المسار الدبلوماسي في حال تغيّر النهج الأميركي الذي قال إنه "يتسم بالمطالب المفرطة والتهديدات والتحركات الاستفزازية". وأكد عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية "يقظة وجاهزة للدفاع الكامل والحاسم عن سيادة إيران أمام أي تهديد أو اعتداء".

من جانبهم، استعرض وزراء خارجية دول المنطقة بحسب البيان، مواقف بلدانهم الداعمة للدبلوماسية وللحلول السلمية لإنهاء الحرب وتسوية الخلافات، وأعلنوا استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لهذا المسار، وفق بيان الخارجية الإيرانية. إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في رسالة بمناسبة يوم العمال في إيران إنّ عهد إعادة البناء الذي سيلي "الانتصار على القوى المتغطرسة بات قريباً".

يأتي ذلك فيما قدمت إيران إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحاً جديداً للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في المنطقة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الجمعة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع الولايات المتحدة، ليل الخميس"، من دون إيراد تفاصيل إضافية.