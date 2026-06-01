عراقجي: وقف النار يشمل قطعاً جميع الجبهات بما في ذلك لبنان

- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خرق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعني خرقه في جميع الجبهات، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تداعيات. - أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن المفاوضات مع واشنطن تجري في ظل انعدام الثقة، وأن تناقض المواقف الأميركية لن يغير مسار طهران. - أوضح بقائي أن مذكرة التفاهم تشمل إعادة إعمار أضرار الحرب، وأنه لم تُجرَ أي مفاوضات نووية، مع التركيز على إنهاء الحرب.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إنّ خرق وقف إطلاق النار في إحدى جبهات القتال يعني خرقه في جميع الجبهات. وأضاف على منصة "إكس" في رسالة تحت عنوان "لعناية عاجلة" أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعد، من دون أي لبس، وقفاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وخرقه في جبهة يعد انتهاكه على جميع الجبهات، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تداعيات أي خرق من هذا النوع.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع واشنطن تُجرى "في ظل سوء ظن وعدم ثقة شديدين"، لافتاً إلى استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين. وأضاف بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "طهران كانت تعلم منذ البداية أنها تتفاوض في أجواء انعدام الثقة"، مشيراً إلى أن استمرار تبادل الرسائل يجري أيضاً ضمن هذا المناخ.

وأوضح أن "الدبلوماسية ليست بديلاً عن القوة"، وأن التفاوض "ليس نتاج الثقة بين الأطراف"، لافتاً إلى أنه "في ظل قيام الطرف الآخر بتغيير مواقفه باستمرار وطرح مطالب متناقضة، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بمسار المفاوضات وإطالته"، في إشارة إلى التعديلات التي طلب الرئيس دونالد ترامب إدخالها على مذكرة التفاهم بين البلدين.

وحثّ الولايات المتحدة على ضرورة التوصل في أسرع وقت إلى "قرار واضح"، مضيفاً أن ما وصفه بـ"تناقض المواقف الأميركية" في مسار التفاوض لن يدفع طهران إلى الانحراف عن مسارها الأساسي. وذكر أن "هذه التناقضات قد تكون، وفق توصيف البعض، جزءاً من نمطهم التفاوضي"، مؤكداً أنه لن يكون مجدياً مع إيران، وأن طهران ستبقى مركزة على مصالحها وحقوقها، ولن تسمح بأن تصرفها هذه التناقضات عن ذلك. وأضاف أنه إذا كانت هذه الحالة ناتجة عن اضطراب في منظومة الحوكمة في الولايات المتحدة، "وهو احتمال مرجح جداً، فإن ذلك يعد مشكلة داخلية يتعين على القيادة الأميركية معالجتها" حسب قوله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ أحد أجزاء مذكرة التفاهم يتمثل في موضوع إعادة إعمار أضرار الحرب، مشيراً إلى أن من بين الموضوعات المطروحة تخصيص مبلغ لإعادة الإعمار، وأضاف: "في هذه المرحلة يمكنني شرح الموضوع إلى هذا الحد". وأوضح بقائي أنه "إذا توصلنا إلى تفاهم بشأن 14 بنداً، فخلال فترة زمنية تتراوح بين 30 و60 يوماً ينبغي بحث تفاصيله".

ورداً على ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن إخراج اليورانيوم الإيراني المخصّب، قال بقائي: "في هذه المرحلة ينصب تركيزنا على إنهاء الحرب، ولم تجرِ أي مفاوضات نووية وإذا اقتضت الضرورة أن نتحرك في القضايا النووية فنحن نعرف بأنفسنا كيف نتصرف"، وأضاف أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رداً على عدوان جديد من جانب الولايات المتحدة، استهدفت فجر اليوم أهدافاً في قاعدة أميركية في الكويت "حيث منشأ الإجراء العدواني الأميركي"، حسب قوله.