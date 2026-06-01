عراقجي: وقف إطلاق النار يشمل قطعاً جميع الجبهات بما في ذلك لبنان

- أكد وزير الخارجية الإيراني أن خرق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن أي خرق. - أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن المفاوضات مع واشنطن تجري في ظل انعدام الثقة، وأن التناقضات الأميركية تعرقل التفاوض، مؤكدة أن إيران ستركز على مصالحها وحقوقها. - تناولت المفاوضات موضوعات مثل إعادة إعمار أضرار الحرب، مع التركيز على إنهاء الحرب دون مفاوضات نووية، وأشارت إلى استهداف القوات الإيرانية لأهداف أميركية في الكويت.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إنّ خرق وقف إطلاق النار في إحدى جبهات القتال يعني خرقه في جميع الجبهات. وأضاف على منصة "إكس" في رسالة تحت عنوان "لعناية عاجلة" أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعد، من دون أي لبس، وقفاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وخرقه في جبهة يعد انتهاكه على جميع الجبهات، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تداعيات أي خرق من هذا النوع.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان مساء اليوم، إن الولايات المتحدة ارتكبت، منذ وقف إطلاق النار في الثامن من إبريل/نيسان الماضي، انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، من بينها اعتداءات مستمرة على الملاحة التجارية الإيرانية.

وأضافت الخارجية أن إسرائيل ارتكبت أيضاً، عبر انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار، خروقاً للسيادة الوطنية اللبنانية ووحدة أراضيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدة آلاف، ونزوح مليوني شخص، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين. وأكدت أن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعني انتهاكه على جميع الجبهات.

وذكر البيان أنه رغم "الجهود الإعلامية" للولايات المتحدة في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار لدفع إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على لبنان، فإن مسؤولية واشنطن "المباشرة" عن انتهاك وقف إطلاق النار، سواء ضد إيران أو ضد لبنان، "باتت واضحة"، وهي تتحمل مسؤولية تبعات هذا الوضع وعواقبه.

وأكدت الخارجية الإيرانية، بحسب البيان، أن إيران حذرت مراراً من تداعيات انتهاك وقف إطلاق النار على أمن المنطقة وسلمها، ودعت إلى وقف هذه الاعتداءات، مضيفة أن إيران ستدافع عن مصالحها أينما كانت، بكل ما تملك من قدرات، وبالاستناد إلى حق الدفاع الشرعي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع واشنطن تُجرى "في ظل سوء ظن وعدم ثقة شديدين"، لافتاً إلى استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين. وأضاف بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "طهران كانت تعلم منذ البداية أنها تتفاوض في أجواء انعدام الثقة"، مشيراً إلى أن استمرار تبادل الرسائل يجرى أيضاً ضمن هذا المناخ.

وأوضح أن "الدبلوماسية ليست بديلاً عن القوة"، وأن التفاوض "ليس نتاج الثقة بين الأطراف"، لافتاً إلى أنه "في ظل قيام الطرف الآخر بتغيير مواقفه باستمرار وطرح مطالب متناقضة، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بمسار المفاوضات وإطالته"، في إشارة إلى التعديلات التي طلب الرئيس دونالد ترامب إدخالها على مذكرة التفاهم بين البلدين.

وحثّ الولايات المتحدة على ضرورة التوصل في أسرع وقت إلى "قرار واضح"، مضيفاً أن ما وصفه بـ"تناقض المواقف الأميركية" في مسار التفاوض لن يدفع طهران إلى الانحراف عن مسارها الأساسي. وذكر أن "هذه التناقضات قد تكون، وفق توصيف البعض، جزءاً من نمطهم التفاوضي"، مؤكداً أنه لن يكون مجدياً مع إيران، وأن طهران ستبقى مركزة على مصالحها وحقوقها، ولن تسمح بأن تصرفها هذه التناقضات عن ذلك. وأضاف أنه إذا كانت هذه الحالة ناتجة عن اضطراب في منظومة الحوكمة في الولايات المتحدة، "وهو احتمال مرجح جداً، فإن ذلك يعد مشكلة داخلية يتعين على القيادة الأميركية معالجتها" حسب قوله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنّ أحد أجزاء مذكرة التفاهم يتمثل في موضوع إعادة إعمار أضرار الحرب، مشيراً إلى أن من بين الموضوعات المطروحة تخصيص مبلغ لإعادة الإعمار، وأضاف: "في هذه المرحلة، يمكنني شرح الموضوع إلى هذا الحد". وأوضح بقائي أنه "إذا توصلنا إلى تفاهم بشأن 14 بنداً، فخلال فترة زمنية تتراوح بين 30 و60 يوماً ينبغي بحث تفاصيله".

ورداً على ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن إخراج اليورانيوم الإيراني المخصّب، قال بقائي: "في هذه المرحلة ينصب تركيزنا على إنهاء الحرب، ولم تجرَ أي مفاوضات نووية، وإذا اقتضت الضرورة أن نتحرك في القضايا النووية، فنحن نعرف بأنفسنا كيف نتصرف"، وأضاف أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رداً على عدوان جديد من جانب الولايات المتحدة، استهدفت فجر اليوم أهدافاً في قاعدة أميركية في الكويت "حيث منشأ الإجراء العدواني الأميركي"، حسب قوله.