أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جرى خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان صحافي، أن وزير الخارجية الإيراني أعرب عن تقديره لحضور غروسي في محادثات جنيف، مؤكداً أن تركيز طهران ينصب على إعداد إطار أولي ومتسق بهدف دفع المباحثات المقبلة قدماً.

من جانبه، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب الخارجية الإيرانية، أن نتائج اجتماع، أمس الثلاثاء، كانت "إيجابية"، معلناً استعداد الوكالة لتقديم الدعم والتعاون في مسار بلورة الإطار التفاوضي. كما استعرض الجانبان نتائج آخر جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتبادلا الآراء بشأن الآليات والمتطلبات اللازمة لإعداد مسودة إطار تفاوضي للمرحلة المقبلة.

وكان عراقجي قد التقى صباح الاثنين بعيد وصوله إلى جنيف، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك قبل يوم من المفاوضات الإيرانية الأميركية. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللقاء مع غروسي تناول عدداً من القضايا الفنية المرتبطة بالتعاون بين إيران والوكالة، في إطار تعهدات إيران وفق اتفاقية الضمانات التابعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن عراقجي طرح وجهات النظر الفنية لطهران بشأن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال غروسي، الاثنين، إنه اختتم "مباحثات فنية معمقة" مع وزير الخارجية الإيراني، في إطار التحضير لمفاوضات جنيف. وقبل مشاركة الولايات المتحدة في ضربات نفذتها إسرائيل على مواقع نووية إيرانية في يونيو/ حزيران، تعثرت المحادثات المتعلقة بالملف النووي بين واشنطن وطهران بسبب مطالبة الولايات المتحدة لإيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها والذي تعتبره واشنطن سبيلاً لامتلاك أسلحة نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، وإنها مستعدة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالأسلحة النووية، من خلال "بناء الثقة في أن عمليات تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وستبقى كذلك".

وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالإفصاح عن مصير مخزون يبلغ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية، والسماح بالاستئناف الكامل لعمليات التفتيش، بما يشمل ثلاثة مواقع رئيسية تعرّضت للقصف وهي نطنز وفوردو وأصفهان.