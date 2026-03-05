عراقجي: واشنطن ستندم على إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا

- اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة بإغراق الفرقاطة الإيرانية "آيريس دينا" قبالة سريلانكا، محذراً من عواقب وخيمة. السفينة كانت تقل 130 بحاراً واستُهدفت في المياه الدولية دون سابق إنذار. - أكدت سريلانكا غرق السفينة الإيرانية بعد تعرضها لهجوم، وأطلقت عملية إغاثة واسعة. تم إنقاذ 32 شخصاً، بينما عُثر على جثث 87 آخرين، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين. - تأتي الحادثة وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تشن الأخيرة هجمات على إيران، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات.

اتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا، محذراً من أن واشنطن "ستندم بشدّة" على هذا الهجوم غير المسبوق. وقال عراقجي في تدوينة على منصة إكس إنّ "الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل عن شواطئ إيران. الفرقاطة دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتقل حوالي 130 بحاراً، استُهدفت في المياه الدولية من دون سابق إنذار". وأضاف "تذكّروا كلماتي: ستندم الولايات المتحدة بشدّة على هذه السابقة".

وأكدت سريلانكا، أمس الأربعاء، غرق سفينة حربية تابعة للأسطول الإيراني إثر تعرضها لاستهداف في وقت سابق قبالة سواحل مدينة غالي في المحيط الهندي. ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" المحلية عن مسؤولين في البلاد أن السفينة الحربية الإيرانية "آيريس دينا" أرسلت نداء طوارئ قبالة سواحل غالي، وسط توقعات بتعرضها لهجوم من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأضاف المسؤولون أن سريلانكا أطلقت عملية إغاثة واسعة للسفينة فور تلقيها نداء الاستغاثة. وترجح السلطات السريلانكية أن تكون السفينة "آيريس دينا" قد تعرضت "لهجوم من غواصة أجنبية"، وهو ما دفعها إلى إطلاق نداء استغاثة. ولم تذكر سلطات سريلانكا تفاصيل حول الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أنها أطلقت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث. وفي تصريحات صحافية، قال وزير الخارجية السريلانكي فيجيثا هيراث إنه تم العثور على جثث 87 شخصاً من الذين كانوا على متن السفينة الإيرانية الغارقة.

بدوره، قال الناطق باسم الأسطول السريلانكي بودهيكا سامباث إن سلطات بلاده عندما وصلت إلى موقع الحادث "لم يكن هناك أثر للسفينة. وجدنا الأشخاص يسبحون في الماء". وأوضح أن 32 شخصاً تم إنقاذهم من السفينة التي كان على متنها 180 شخصاً، مبيناً أن من تم إنقاذهم يتلقون العلاج حالياً في المشافي، مشيراً إلى وجود آخرين أيضاً في عداد المفقودين.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن "آيريس دينا" واحدة من أحدث السفن الحربية في الأسطول الإيراني، وهي فرقاطة من فئة "مودج" وتقوم بدوريات في المياه العميقة. وأشارت الوكالة إلى أن السفينة قادرة على حمل أسلحة ثقيلة وصواريخ أرض-جو وصواريخ مضادة للسفن وطوربيدات، بالإضافة إلى إمكانية حمل مروحية.

يأتي ذلك تزامناً مع هجمات تشنها منذ السبت إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، حيث أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أميركية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضراراً بأعيان مدنية في هذه الدول.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)