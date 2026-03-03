عراقجي: واشنطن دخلت الحرب طواعية نيابة عن إسرائيل

- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة دخلت الحرب طواعيةً نيابةً عن إسرائيل، مشيراً إلى عدم وجود تهديد إيراني لواشنطن، وأن إراقة الدماء تقع على عاتق من يضعون "إسرائيل أولاً". - شدد عراقجي على أن القواعد الأميركية في المنطقة تُعتبر أهدافاً مشروعة لإيران، داعياً دول المنطقة للضغط على الولايات المتحدة لوقف الهجمات، محذراً من أن الصراع لن يقتصر على إيران والولايات المتحدة. - بدأت الحرب بعد هجمات إسرائيلية وأميركية على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار القادة العسكريين.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة الأميركية دخلت الحرب "طواعيةً نيابةً عن إسرائيل"، مؤكداً أن بلاده لم تشكّل أي تهديد لواشنطن. وردّ عراقجي في منشور عبر منصة إكس، على تصريحات نظيره الأميركي ماركو روبيو

حول أسباب دخول بلاده الحرب مع إيران، وقال: "أقرّ روبيو بما نعرفه جميعاً. الولايات المتحدة دخلت الحرب طواعيةً نيابةً عن إسرائيل. لم يكن هناك قط ما يُسمى "تهديداً" من إيران".

وأردف: "لذلك، فإن إراقة دماء الأميركيين والإيرانيين على حد سواء تقع مسؤوليتها على عاتق من يقولون "إسرائيل أولاً". الشعب الأميركي يستحق أفضل من ذلك". وفي حديثه للصحافيين بعد اجتماع في الكونغرس مساء الاثنين، ادعى روبيو أن إيران تشكل "تهديداً وشيكاً ومباشراً" لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

Mr. Rubio admitted what we all knew: U.S. has entered a war of choice on behalf of Israel. There was never any so-called Iranian "threat".



Shedding of both American and Iranian blood is thus on Israel Firsters.



American people deserve better and should take back their country. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 3, 2026

إلى ذلك، أعلن عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، الاثنين، أن قواعد الولايات المتحدة وجنودها في المنطقة بمثابة "أهداف مشروعة" بالنسبة إلى بلاده. وجدد عراقجي تأكيده أن إيران ليست في حالة حرب مع دول المنطقة، داعياً إياها إلى "ممارسة الضغط" على الولايات المتحدة لوقف الهجمات على الأراضي الإيرانية. وبشأن أبعاد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قال عراقجي: "حذرنا دول المنطقة مراراً من أن هذا الصراع لن يقتصر على إيران والولايات المتحدة". وأضاف: "لا نسعى لتوسيع الحرب، ولكن بسبب انتشار القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة، فإن هذه التحذيرات ضرورية".

وقال وزير خارجية إيران: "لا يمكننا الوصول إلى الأراضي الأميركية، لكن لدينا إمكانية الوصول إلى قواعدها في المنطقة، ومن وجهة نظرنا، هذه القواعد أهداف مشروعة لأنها تُستخدم لمهاجمة إيران". وأضاف: "حتى لو زُعم أن بعض القواعد لم تُستخدم ضد إيران، فإن كونها تتبع بلداً يستهدف مدننا ومستشفياتنا ومدارسنا يومياً، فهذا لا يغير من طبيعتها". وتابع: "عند استهداف أكثر من 160 طالبة بريئة في مدرسة، لا يمكن توقع أن إيران ستظل صامتة حيال هذه البنية العسكرية المستخدمة للهجوم".

ومنذ صباح السبت، تشهد المنطقة حرباً بعد شنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أدت إلى اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وكبار القادة العسكريين الإيرانيين.

(الأناضول، العربي الجديد)