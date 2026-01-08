عراقجي من بيروت: طهران لا تزال مستعدة للمفاوضات مع واشنطن

- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد طهران للمفاوضات مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل، خلال زيارته إلى بيروت لمناقشة التحديات الأمنية الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان. - أشار إلى حجم التبادل التجاري بين إيران ولبنان الذي بلغ 110 ملايين دولار، معبراً عن العزم على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه. - تطرق إلى الدعوة للحوار مع نظيره اللبناني، مؤكداً استعداده لزيارة بيروت أو استقبال رجي في طهران، مشدداً على دعم إيران للبنان في مواجهة التحديات الإسرائيلية.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن طهران لا تزال مستعدة للمفاوضات مع واشنطن "على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأكد عراقجي لدى وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت أن الهدف من زيارته إلى لبنان هو مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي من جانب إسرائيل وتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان.

وقال وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية: "منطقتنا تواجه تحديات جمة لم يسبق لها مثيل في المنطقة، وسبع دول تعرّضت للهجوم من إسرائيل خلال عامين من بينها لبنان وإيران، ولا تزال هناك أجزاء من لبنان تحت الاحتلال"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان". وأضاف: "نتشاور مع كل حكومات ودول المنطقة باستمرار، وهذه الزيارة تأتي في توقيتها الأهم في لبنان وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا".

ولفت إلى أن "حجم التبادل التجاري بين ايران ولبنان بلغ خلال السنة الماضية 110 ملايين دولار، ما يدلّ على مدى الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيزها أكثر فأكثر بين البلدين". وقال: "عازمون على تعزيز العلاقات بين لبنان وإيران على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وندعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته".

وتوجّه عراقجي، اليوم الخميس، إلى بيروت على رأس وفد سياسي واقتصادي. وفي تصريح أدلى به أمس الأربعاء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية، أوضح عراقجي أنّ هناك دافعاً مشتركاً لدى طهران وبيروت لتوسيع العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنّ إيران تسعى إلى تطوير علاقات شاملة مع لبنان بمختلف مكوّناته ومع الحكومة اللبنانية.

وأضاف أن وفداً اقتصادياً سيرافقه في هذه الزيارة لبحث الملفات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن أمله في العودة بعلاقات "جيدة جداً" بين الجانبين. وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني بعد عدة جولات من تبادل الرسائل المكتوبة والافتراضية مع نظيره اللبناني يوسف رجي. وكان رجي قد دعا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى حوار جاد مع طهران في دولة ثالثة، عقب رفضه تدخل إيران في الشأن اللبناني، إلا أن عراقجي ردّ بتأكيد استعداده لزيارة بيروت أو استقبال نظيره اللبناني في طهران، مشدداً على عدم الحاجة إلى دولة ثالثة، وهو ما لقي ترحيباً من الجانب اللبناني بالحوار في بيروت.

وفي منشور على منصة إكس في وقت سابق، أعلن عراقجي قبوله الدعوة "بكل سرور"، لكنه وصف موقف نظيره اللبناني بأنه "محيّر"، لافتاً إلى أن وزراء خارجية دول تربطها "علاقات دبلوماسية كاملة" لا يحتاجون إلى وساطات أو أماكن محايدة لعقد لقاءاتهم. وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار" تبرر تفهّمه عدم قدرة رجي على زيارة طهران في المرحلة الراهنة.

في المقابل، شدد رجي على استعداد لبنان لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل، والسيادة، وعدم التدخل". كما أعاد تأكيد أن "بناء دولة قوية يستلزم امتلاك الحكومة وحدها حق احتكار السلاح"، في إشارة مباشرة إلى الدعوات لنزع سلاح "حزب الله"، الحليف الأبرز لطهران داخل لبنان.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات مسؤولين ووسائل إعلام لبنانية بتدخل إيران في الشأن الداخلي اللبناني، واصفاً إياها بأنها "لا أساس لها". وأكد أن قضايا لبنان شأن داخلي يخص اللبنانيين، مشدداً على استمرار دعم طهران لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار المتحدث إلى أن إيران تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان بسبب جواره المباشر مع كيان احتلالي يشنّ هجمات يومية ومتواصلة على أراضيه، مؤكداً أن طهران لطالما أعلنت تضامنها مع لبنان ودعمها مقاومته، مع التشديد على أنها "لا تتدخل إطلاقاً في الشأن اللبناني".