عراقجي من بيروت: زيارتي تشكل نقطة مفصلية في العلاقات مع لبنان

- زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة من التعاون، مع التركيز على التحديات الإسرائيلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. - أكد المسؤولون اللبنانيون على أهمية احترام سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة، مع دعوة لإيجاد مقاربة جديدة لملف سلاح حزب الله، مشددين على أن الدفاع عن لبنان هو مسؤولية الدولة وحدها. - تناولت المباحثات التحديات الإقليمية والمخاطر الإسرائيلية، مع تأكيد على التماسك الشعبي والمقاوم، ورغبة إيران في تعزيز التعاون مع لبنان رغم الحصار والعقوبات.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إنّ الزيارة التي يجريها حالياً إلى لبنان تشكّل "نقطة مفصلية جديدة" في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقاء عراقجي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر عمله غربي العاصمة بيروت، بعد سلسلة لقاءات شملت رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع بري، أوضح عراقجي أن زيارته تهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، معرباً عن رغبة طهران في "إقامة أحسن العلاقات مع لبنان على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات". وأشار إلى أن "هناك إدراكاً مشتركاً لدى لبنان وإيران بشأن الخطر الإسرائيلي وكيفية مواجهته".

وفي لقاء جمع عراقجي برئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقر الحكومة وسط بيروت، أكد الأخير حرص لبنان على إقامة "علاقات سليمة" مع إيران انطلاقاً من الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. من جهته، قال عراقجي إن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما لفت عراقجي إلى المخاطر التي تواجه المنطقة، لا سيما لبنان، نتيجة السياسات الإسرائيلية، مشدداً على أهمية التفاهم بين مختلف الأطراف اللبنانية، وخصوصاً حزب الله، في مواجهة هذه التحديات، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة. وفي هذا السياق، أكد سلام التزام حكومته بتطبيق بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين في مجلس النواب، بما في ذلك ثقة نواب حزب الله، مشدداً على أن "قرار الحرب والسلم هو في يد الحكومة دون سواها"، وأن على الدولة "العمل على حصر السلاح بيدها وحدها".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اللبناني خلال لقائه عراقجي أن "الدفاع عن لبنان هو مسؤولية الدولة اللبنانية"، موضحاً أن الدولة، حين تمتلك قرارها الاستراتيجي وتحتكر قرار الحرب والسلم والسلاح، يمكنها عندها طلب المساعدة من دول أخرى، بما فيها إيران. وأضاف رجي أن "قيام دولة قادرة على الدفاع عن أرضها وشعبها لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود تنظيم مسلح يعمل خارج سلطتها"، متسائلاً عما إذا كانت طهران "تقبل بوجود تنظيم مسلح غير شرعي على أراضيها".

ودعا رجي إيران إلى "العمل مع لبنان لإيجاد مقاربة جديدة لملف سلاح حزب الله انطلاقاً من علاقة إيران بالحزب، بما يضمن ألا يتحول هذا السلاح إلى ذريعة لإضعاف لبنان أو أي من مكوناته". وأكد أن "الطائفة الشيعية ليست مستهدفة"، وأن الضمانة المستدامة لها ولسائر الطوائف تكمن في "الوحدة وتحت مظلة الدولة والقانون"، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أن "السلاح لم يتمكن من حماية الطائفة الشيعية ولا لبنان ولا أي من مكوناته".

في المقابل، أكد عراقجي أن بلاده تسعى إلى بناء علاقة مع لبنان "قائمة على حسن النية والاحترام المتبادل، وفي إطار الحكومتين بكل مؤسساتهما ومكوناتهما". وقال إن وحدة المكونات الدينية اللبنانية "تحت سقف الحكومة" من شأنها حماية لبنان وتحقيق الاستقرار، لافتاً إلى أن إيران معنية باستقلال لبنان ووحدته وسيادته، وأن "الدفاع عنه مسؤولية الحكومة اللبنانية". وأضاف أن طهران "تدعم حزب الله لكنها لا تتدخل في قراراته".

بدوره، بحث أمين عام حزب الله نعيم قاسم مع عراقجي، الجمعة، تطورات المنطقة والعالم، وفق بيان وزعه حزب الله عقب اللقاء ذكر أنّه "تناول ما يجري في المنطقة والعالم بما له من تداعيات وتأثير على ‏كل بلدان ‏المنطقة".‏ وتحدث قاسم عن "استمرار العدوان الأميركي الإسرائيلي، وعدم التزام ‏العدو ‏الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 رغم التزام ‏لبنان وتنفيذ ما عليه ‏من مسؤولية جنوب نهر الليطاني، ما يؤكد نيات العدوان التوسعية ‏التي صرح عنها نتنياهو حول ‏إسرائيل الكبرى". ‏

وقال قاسم، وفق البيان، إن "العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه باستمرار العدوان، مع وجود التماسك الشعبي ‏والمقاوم ‏في التمسك بتحرير الأرض والعودة إلى القرى والمدن في الجنوب". وأضاف: "سنبقى على ‏تعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار وبناء الدولة". ‏ونقل البيان عن عراقجي قوله إن "إيران ترغب بتعزيز العلاقة مع لبنان كما هي علاقات الدول ‏الصديقة مع ‏بعضها، وإنّ اصطحاب الوفد الاقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون في ‏المجالات المختلفة". ‏

وأضاف: "رغم الحصار والعقوبات على إيران، فإن إرادة الدولة والشعب هي ‏الصمود ومعالجة ‏الواقع الميداني"، مشيراً إلى أن "الحكومة الإيرانية اتخذت إجراءات (لم يوضحها) ستكون لها آثارها قريباً". وقال عراقجي: "لن تنفع ‏التهديدات مع إيران لحرمانها من حقها النووي السلمي، ‏وتطوير قدراتها الدفاعية".‏ وتأتي زيارة عراقجي إلى لبنان في ظل تواتر تقارير إعلامية عبرية عن اعتزام إسرائيل، بموافقة أميركية، شن هجوم واسع على ما تدعي أنها "أهداف لحزب الله"، بداعي أن عملية نزع سلاح الحزب لا تسير على النحو المطلوب، في ظل تمسكه بسلاحه.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرّت في 5 أغسطس/ آب 2025 حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه حزب الله، ثم وضع الجيش خطة من خمس مراحل لتنفيذ القرار. وأمس الخميس، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح بيد الدولة حققت أهداف مرحلتها الأولى، ودخلت "مرحلة متقدمة"، لكن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلباً" على استكمالها، فيما تأتي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضمن خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشيرن الثاني 2024، حيث أسفرت عن استشهاد المئات من المواطنين، إضافة إلى دمار واسع.

(الأناضول، العربي الجديد)