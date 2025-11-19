عراقجي: لن نتعاون مع الوكالة الذرية بشأن المنشآت التي تعرضت للقصف

- ترفض إيران بشكل قاطع أي اتفاق لإنهاء تخصيب اليورانيوم بالكامل، معتبرةً أن البرنامج جزء من هويتها الوطنية، ولن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في المنشآت غير المتضررة. - تصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات على المنشآت الحساسة، وتؤكد طهران أن نشاطها سلمي وترفض الضغوط الغربية لفرض قيود صارمة على قدراتها النووية. - أشار عباس عراقجي إلى استعداد إيران للمواجهة في حال نشوب حرب جديدة، وأكد على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي خلال اتصاله مع نظيره الروسي.

شدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريح لموقع "خبر أونلاين" اليوم الأربعاء، على أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً أي اتفاق يستهدف إنهاء تخصيب اليورانيوم بالكامل، معتبراً أن ذلك يمثّل "خيانة" لا يمكن القبول بها. وأكد أن برنامج التخصيب بات جزءاً من الهوية الوطنية الإيرانية، ونتيجة تضحيات كبيرة، بينها خسائر بشرية وصفها بـ"الشهداء النوويين".

وأضاف عراقجي أن بلاده لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الماضية من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً: "إنما سنتعاون فقط حول المنشآت التي لم تُقصف، وذلك في إطار مقررات الوكالة". وأوضح وزير خارجية إيران أنه "على سبيل المثال، قبل أيام جاء مفتشو الوكالة إلى إيران من أجل أنشطة فنية في محطة بوشهر، وتعاونّا معهم في زيارتهم لهذه المنشأة".

ويأتي موقف عراقجي في سياق تصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات التي استهدفت عدداً من المنشآت الحساسة خلال حرب يونيو/ حزيران الماضية. وقد أعادت هذه التطورات ملف التخصيب إلى واجهة النقاش الدولي، وخصوصاً مع تجدد الضغوط الغربية الرامية إلى فرض قيود صارمة على قدرات إيران النووية. وفي المقابل، تصرّ طهران على أن نشاطها النووي ذو طابع سلمي، وأن أي محاولة لانتزاع حقها في التخصيب تمثل مساساً بسيادتها وحقوقها التقنية بموجب معاهدة عدم الانتشار.

إلى ذلك، صرّح مصدر إيراني مطّلع في حديثه لوكالة الأنباء شبه الرسمية "مهر" بأنّ "الخبر المتداول حول بحث الحكومة الإيرانية إيقاف التخصيب الكامل لليورانيوم عار عن الصحة تماماً". وقد انتشر هذا الخبر اليوم عقب ترجمة خاطئة لتصريحات المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في وسائل إعلام إقليمية نسبت إليها أنّ إيران مستعدة لبحث وقف التخصيب.

وقال المصدر الإيراني: "هذه الادعاءات باطلة تماماً، ومحرّفة، وتأتي في سياق الحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف أنّه لم يُطرح أي نقاش أو بحث بشأن وقف التخصيب في أي مستوى، وأن السياسة النووية للدولة "تسير وفق القوانين والاستراتيجيات الكبرى للنظام والمصالح الوطنية". كما اتّهم بعض الأطراف الخارجية وبعض وسائل الإعلام بـ"إثارة الأجواء" بهدف "التأثير على المناخ السياسي"، مؤكداً أن "البرنامج النووي الإيراني يمضي وفق المسار والأطر القانونية المقرّرة، ولم يطرأ أي تغيير على أسسه". واختتم المصدر المطّلع قائلاً إنّ "نشر مثل هذه الأخبار المفبركة يستهدف إيهام الشارع بوجود انقسام في القرارات الاستراتيجية للدولة، وهي أخبار تفتقر للصحة من أساسها".

وكان عراقجي قد أكد، يوم الأحد، في كلمته بمؤتمر الدولي في طهران تحت عنوان "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع"، أن بلاده "ستكون أقدر وأقوى من ذي قبل على المواجهة" إذا نشبت الحرب مجدداً ضدها، قائلاً إن ذلك "يشكّل بحدّ ذاته عامل ردع يمنع نشوب الحرب".

وأجرى عراقجي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

، تناول فيه الجانبان آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجلسة مجلس الأمن بشأن غزة. ووفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية، أشار عراقجي خلال الاتصال إلى المبادرات والمشاورات الدبلوماسية التي تجريها طهران مع الدول الإقليمية، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار والتعاون ضمن أطر مشتركة بين دول المنطقة.