عراقجي لنظيره المصري: نجاح المفاوضات النووية مرهون بجدية واشنطن

- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أهمية المسار الدبلوماسي مع واشنطن، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على جدية وواقعية الطرف الأمريكي وتجنب التصعيد. - تم الاتفاق على جولة رابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مع محادثات فنية موازية في فيينا، حيث أُحرز تقدم إضافي في الجولة الثالثة التي وُصفت بالأكثف. - شدد عراقجي على أهمية الاجتماعات الفنية في فيينا، مشيرًا إلى تقارب التفاهمات رغم الخلافات، مما يعزز فرص التوصل إلى حل تفاوضي.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمسّك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع واشنطن بوصفه السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة، مشددًا على أن نجاح هذا المسار "يبقى رهينا بجدية الطرف الأميركي وواقعيته، وبتجنّب أي سوء تقدير أو نزعات تصعيدية ومطالب مفرطة". وجاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه عراقجي من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة، وجرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والمفاوضات. وخلال الاتصال، أطلع عراقجي نظيره المصري على أحدث مستجدات مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة التي عُقدت أمس الخميس في جنيف.

واتفق الطرفان الأميركي والإيراني على عقد جولة رابعة في المستقبل القريب، بالتوازي مع محادثات فنية على مستوى الخبراء تُعقد يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وفي منشور له على منصة إكس فجر اليوم، قال عراقجي إن "تقدماً إضافياً" قد تحقق في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، واصفًا هذه الجولة بأنها الأكثف حتى الآن. وأضاف أن المباحثات انتهت على أساس تفاهم متبادل يقضي بمواصلة المشاورات بشكل أكثر تفصيلًا ودقة حول القضايا الجوهرية لأي اتفاق محتمل، وفي مقدمتها رفع العقوبات والخطوات المرتبطة بالملف النووي.

وأوضح أن المسار السياسي سيترافق مع اجتماعات الفرق الفنية في فيينا خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن "مهمة الفرق الفنية لا تقل أهمية وحساسية عن المهمة السياسية". وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإيراني عقب انتهاء الجولة الثالثة، أشار عراقجي إلى أنه "في بعض القضايا باتت التفاهمات قريبة جدًا"، لافتًا إلى أنه "رغم استمرار الخلافات في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي، فإن مستوى الجدية لدى الطرفين في هذه المرحلة يبدو أعلى مقارنة بالمراحل السابقة، بما يعزز فرص التوصل إلى حل عبر التفاوض".