عراقجي للإمارات: تحالفكم مع إسرائيل لم يحمكم

- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مضيق هرمز مفتوح للسفن التجارية بشرط التعاون مع البحرية الإيرانية، وانتقد الإمارات لمشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران، داعياً أبوظبي لإعادة النظر في سياستها. - دعا عراقجي مجموعة بريكس لإدانة انتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، مشيراً إلى تعقيد توحيد المواقف بسبب وجود إيران والإمارات كخصمين إقليميين في المجموعة. - تسبب إغلاق مضيق هرمز في اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والغاز، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة المخاوف من التضخم وتباطؤ اقتصادي عالمي.

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية "من وجهة نظرنا"، لكنه شدد على ضرورة تعاونها مع القوات البحرية الإيرانية. ونقلت وكالة إيرانية عن عراقجي قوله إن الإمارات شاركت بشكل مباشر في عمليات عسكرية ضد إيران، معتبراً أنها "شريك فاعل" في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران. وأضاف عراقجي، خلال اجتماع "بريكس" مخاطباً ممثل الإمارات، أن "تحالفكم مع إسرائيل لم يحمكم"، داعياً أبوظبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إيران.

ودعا عراقجي الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، اليوم الخميس، إلى التنديد بما وصفها انتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، ومن ذلك "عدوانهما غير القانوني على إيران". وتضم المجموعة الآن الخصمين الإقليميين، إيران والإمارات، مما يعقّد الجهود المبذولة لتوحيد المواقف بشأن الصراع.

وانتقد عراقجي واشنطن، ووصف الحرب بأنها "توسّع غير شرعي وتحريض على الحرب". وقال إن إيران لا تزال منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للدفاع عن نفسها "بكل الوسائل المتاحة". وأضاف "وبالتالي تدعو إيران الدول الأعضاء في بريكس وجميع الدول المعنية إلى التنديد صراحة بانتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي".

وضمت مجموعة بريكس لدى تأسيسها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في 2011، قبل أن تتوسّع بانضمام مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات إليها. وعزّز هذا التوسع من ثقلها العالمي، لكنه زاد أيضاً من الخلافات الداخلية على قضايا جيوسياسية. وتترأس الهند المجموعة لعام 2026.

وتسبب إغلاق مضيق هرمز فعلياً في واحد من أكبر اضطرابات الإمدادات في التاريخ الحديث. وكان يمرّ عبر المضيق نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب. ودفعت القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط أسعار الخام إلى الارتفاع الحاد، مما زاد المخاوف من تجدد التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، لا سيما بالنسبة للاقتصادات المستوردة للطاقة مثل الهند.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)