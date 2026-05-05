- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت عدم وجود حل عسكري للأزمة، مشيراً إلى تقدم المحادثات بوساطة باكستان، وحذر من الانجرار إلى الفوضى بفعل جهات ذات نيات سيئة. - توجه عراقجي إلى بكين لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وسط تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة، بينما نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن حادث الحريق في ميناء الفجيرة كان نتيجة مغامرة عسكرية أميركية. - أعلنت الإمارات تعرضها لهجمات إيرانية، وأطلقت البحرية الإيرانية صواريخ تحذيرية على سفن أميركية، بينما تعمل الولايات المتحدة ودول الخليج على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن للتنديد بإيران.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إنّ الأحداث في مضيق هرمز "أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة"، مضيفاً أنّ المحادثات تحرز تقدماً بوساطة باكستان. وحذر عراقجي الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى "مستنقع".

وأوضح قال عراقجي أن هناك تقدماً تم تحقيقه في المفاوضات الجارية في باكستان، وحذر في الوقت نفسه الولايات المتحدة من الانجرار إلى "الفوضى" بفعل جهات "ذات نيات سيئة". وذكر عراقجي في تدوينه له على منصة إكس، أن التطورات في مضيق هرمز "تُظهر بوضوح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية". وأضاف: "بينما تتقدم المحادثات بفضل جهود باكستان المخلصة، ينبغي على الولايات المتحدة توخي الحذر من الانجرار إلى الفوضى بفعل جهات ذات نيات سيئة، كما ينبغي على الإمارات العربية المتحدة توخي الحذر أيضاً". وعلّق عراقجي أيضاً على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أُطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، بشأن مرور السفن العالقة في مضيق هرمز، قائلاً: "مشروع الحرية مشروع معقد للغاية".

إلى ذلك، يتوجه عراقجي إلى بكين اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية وسط تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقالت الخارجية في بيان مقتضب إن عراقجي "سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الصيني (وانغ يي) لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".

في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطّلع قوله، إنّ حادث الحريق الذي وقع في منشآت نفطية بميناء الفجيرة بدولة الإمارات، كان نتيجة "مغامرة عسكرية" للجيش الأميركي. وأوضح المصدر أنّ "إيران لم تكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة تلك المنشآت وما جرى ناجم عن مغامرة أميركية بهدف فتح ممر لعبور غير قانوني السفن من المناطق المحظورة في مضيق هرمز". وأكد أنّ الجيش الأميركي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث. ودعا المصدر المسؤولين الأميركيين إلى "وضع حدّ لتصرفاتهم لاستخدام القوة في المجال الدبلوماسي، والامتناع عن مثل هذه المغامرات العسكرية في منطقة حساسة تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي".

وأعلنت الإمارات تعرضها لهجمات إيرانية عدة، أمس الاثنين، ما قوبل بتنديد من دول المنطقة، بعيد إطلاق البحرية الإيرانية صواريخ "تحذيرية" على سفن حربية للولايات المتحدة في اليوم الأول من عملية أميركية تهدف إلى إعادة تأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وتُعد هذه الضربات الأولى التي تستهدف منشآت مدنية في دولة خليجية منذ أكثر من شهر، ما يضع الهدنة السارية بين واشنطن وطهران منذ الثامن من إبريل/ نيسان على المحك.

وأعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي تمكنتا من "العبور بنجاح عبر مضيق هرمز"، فيما نفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفينة تجارية أو ناقلة مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية.

في الأثناء، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز. وأضاف والتز أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجرى هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قراراً الشهر الماضي كانت واشنطن تأمل أن يحفز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري.

يأتي ذلك فيما تواصل طهران دراسة الرد الأميركي على مقترحها المكون من 14 بنداً لوقف الحرب، بينما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات إيجابية للغاية مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب. وفي حين أكدت الخارجية الإيرانية أن الرد الأميركي قيد الدراسة حالياً، نفت وجود مفاوضات نووية في الوقت الحالي، لأن "الملف النووي ليس من بنود المقترح وإيران لا تقبل من حيث المبدأ التفاوض تحت التهديد"، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن مقترح طهران "يقوم أولاً على وقف مؤقت لإطلاق النار، ثم معالجة التفاصيل خلال فترة تمتد إلى 30 يوماً".

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)