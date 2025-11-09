عراقجي: لا إمكانية حالياً للتفاوض مع الولايات المتحدة

- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود إمكانية حالياً لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحوار قد يُطرح فقط إذا أبدت واشنطن استعداداً لحوار متكافئ ومفيد للطرفين. - شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن القوة والتهديد يعمقان الخلافات، داعياً إلى بناء الثقة من خلال احترام حقوق إيران وعدم فرض مطالب مبالغ فيها. - حدد المرشد الأعلى علي خامنئي أن التفاوض مع الولايات المتحدة يعد خسارة محضة، محذراً من أن قبول التفاوض تحت التهديد يفتح الباب لمطالب أميركية لا تنتهي.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد أنه "لا توجد حالياً أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشدداً في الوقت نفسه على أن إمكانية التفاوض قد تُطرح فقط في حال إبداء واشنطن استعداداً لـ"حوار متكافئ ومفيد للطرفين".

وقال عراقجي في حديث لموقع الإعلام الحكومي الإيراني، رداً على سؤال عن احتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة: "الواقع أنه لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لذلك، لأننا لا نرى أي توجه إيجابي أو بنّاء من الجانب الأميركي". وأضاف: "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لمفاوضات تقوم على أساس متكافئ وبهدف التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الطرفين، يمكن النظر في الأمر، لكن النهج الذي نراه من الأميركيين حالياً لا يشير إلى ذلك".

وحسب موقع الرئاسة الإيرانية، كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد الأربعاء الماضي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانوئل ماكرون، في معرض رده على طلب الأخير بشأن استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة، أن اللجوء إلى القوة والتهديد لا يؤدي إلى الحل، بل يعمّق الخلافات ويوسّع الهوة بين الأطراف. وشدّد الرئيس الإيراني على أن طهران لطالما رحبت بالحوار والتفاهم، إلا أن الجانب الآخر هو من عليه هذه المرة أن يتخذ خطوات لبناء الثقة، باحترام حقوق الجمهورية الإسلامية وعدم السعي لفرض مطالبه المبالغ فيها.

والأربعاء الماضي، قال عراقجي إنه "في حال إجراء المفاوضات في المستقبل، ستكون حصراً حول الشأن النووي"، مضيفاً أن طهران لن تتفاوض مطلقاً بشأن القضايا الصاروخية، ومشيراً إلى أن "الملف الصاروخي والملف الإقليمي كانا دائماً مطروحين، وموقفنا منهما واضح منذ البداية".

وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قد حدد الخطوط العامة للسياسة الإيرانية تجاه واشنطن أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، قائلاً بخصوص إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، إنه "خسارة محضة ولا يخدم المصالح الوطنية، ولا يدرأ الأضرار عن البلاد"، محذراً من أن قبول التفاوض تحت التهديد سيجعل إيران "قابلة للابتزاز"، ويفتح الباب أمام مطالب أميركية لا تنتهي، تبدأ بالتخصيب، ثم الصواريخ، ثم العلاقات مع دول محددة.

واعتبر خامنئي أن الولايات المتحدة "لا تريد التفاوض، بل تريد فرض إملاءاتها على إيران"، مشيراً إلى أن "الجانب الأميركي يحدد نتائج التفاوض سلفاً، وهي تعطيل الأنشطة النووية الإيرانية وإنهاء تخصيب اليورانيوم". وأشار إلى أن وعود واشنطن بمنح امتيازات في التفاوض "كاذبة"، مستشهداً بتجربة الاتفاق النووي لعام 2015 وانسحاب الولايات المتحدة منه، وإعادة فرض العقوبات، ومؤكداً أن "أميركا تكذب في كل شيء، وتنقض العهود، وإذا استطاعت فهي تمارس الاغتيال".