عراقجي في جولة أوروبية والقضاء الإيراني يلاحق نائباً سابقاً

- زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاهاي للمشاركة في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ناقش مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتطورات الدولية، ومن المقرر أن يزور باريس لبحث قضايا ثنائية مع نظيره الفرنسي. - رفعت النيابة العامة في طهران دعوى ضد الناشط مصطفى كواكبيان بسبب تصريحات حول رسالة مزعومة من الرئيس الإيراني إلى الرئيس الأمريكي، والتي نفتها وزارة الخارجية الإيرانية. - زار علي لاريجاني باكستان لتعزيز التعاون الأمني والتجاري، حيث التقى برئيسها ورئيس الوزراء، مشدداً على أهمية مكافحة الإرهاب وتطوير الربط السككي.

وصل وزير الخارجية الإيراني

عباس عراقجي إلى مدينة لاهاي، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث عقد لقاءً مع وزير الخارجية الهولندي دافيد فان ويل. وبحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وهولندا، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها. واعتبر الجانبان أن الاتفاق على استئناف الاجتماعات السياسية والقنصلية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد عراقجي خلال اللقاء، أن التطورات في الساحة الدولية "تتسارع بشكل ملحوظ، فيما يهيمن مناخ الأحادية العدوانية على العلاقات الدولية"، مشدداً على مسؤولية جميع الحكومات في "دعم سيادة القانون، والامتناع عن مواقف اللامبالاة أو المشاركة في السلوكيات المخالفة للقانون والمتغطرسة". ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني غداً الأربعاء إلى باريس، للقاء نظيره الفرنسي جان نويل بارو. ويُعدّ هذا اللقاء الأول بين الطرفين منذ تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات وقرارات مجلس الأمن على إيران في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشكل فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، التي فعّلت تلك الآلية ضد طهران، بتهمة عدم التزامها بتعهداتها النووية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن زيارة عراقجي إلى فرنسا ستتناول القضايا الثنائية، بما في ذلك وضع المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري (التي أُفرج عنها وهي حالياً في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس)، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار بقائي إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعامل يقوم على الاحترام المتبادل مع مختلف الدول، و"استثمار كل فرصة لعرض المواقف والمطالب الوطنية بوضوح، ولا سيما في ما يتعلق بالجرائم المستمرة للكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، والملف النووي، وسائر القضايا الدولية ذات الأهمية". وأوضح بقائي أن عراقجي سيوضح في هذه الزيارة "مواقف الجمهورية الإسلامية، وطرح المطالب المشروعة للشعب الإيراني في الحوار مع الجانب الفرنسي".

رفع شكوى ضد ناشط إصلاحي

وفي شأن داخلي، أعلنت النيابة العامة في طهران رفع دعوى ضد الناشط الإعلامي والنائب الإصلاحي السابق مصطفى كواكبيان، بتهمة الإدلاء بـ"تصريحات غير صحيحة" حول مضمون رسالة رئيس الجمهورية إلى ولي عهد السعودية. وكان كواكبيان زعم أن الرئيس الإيراني وجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليحملها إلى واشنطن في زيارته الأخيرة، وهو ما نفته وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي هذا السياق، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس، تعليقاً على تصريحات كواكبيان، نفيه توجيه بلاده رسالة إلى ترامب عبر ولي العهد السعودي، قائلاً إن الرسالة الموجهة إلى الأخير كانت مراسلة رسمية عادية، تتعلق حصراً بموضوع الحج وتوجيه الشكر للرياض لمساعدتها في عودة الحجاج الإيرانيين خلال يونيو/حزيران الماضي، عندما تعرضت إيران لعدوان إسرائيلي، مؤكداً أنه لا توجد فيها أي إشارة إلى الملفات التفاوضية أو القضايا السياسية.

زيارة لاريجاني إلى باكستان

إلى ذلك، يقوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بزيارة رسمية إلى باكستان، حيث التقى اليوم رئيسها آصف علي زرداري ورئيسَ الوزراء شهباز شريف وعدداً من كبار المسؤولين الباكستانيين. وخلال اللقاء، أكد الرئيس زرداري أن التعاون بين الدول الجارة أمر ضروري ويخدم المصالح المشتركة للشعبين، مشيراً إلى أن علاقات إيران وباكستان تمتد جذورها إلى التاريخ، والإيمان، والثقافة المشتركة بين البلدين. وأضاف أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون التجاري مع إيران، مشدداً على ضرورة تطوير الربط السككي بين البلدين، بوصفه أولوية لدعم حركة التجارة وتشجيع السياحة.

من جانبه، أعرب لاريجاني عن شكر بلاده لباكستان على دعمها الدبلوماسي والمعنوي خلال الحرب التي شنّها الكيان الإسرائيلي واستمرت 12 يوماً خلال يونيو الماضي، مؤكداً أهمية تكامل المواقف في مواجهة التهديدات المشتركة في المنطقة. وبحسب ما أورد التلفزيون الإيراني، تناولت المباحثات أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين.