عراقجي غداة زيارة تركيا: مستعدون لتقديم ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب عودته إلى طهران من زيارة لتركيا أجرى خلالها مباحثات ولقاءات رسمية يوم أمس، إنه أبلغ المسؤولين الأتراك بأن إيران "لم تكن يوماً بصدد امتلاك سلاح نووي"، وأنها "مستعدة لاتفاق منصف وعادل يؤمن مصالح الشعب الإيراني"، ويتضمن "ضمانات بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي ورفع مؤثر للعقوبات" المفروضة على إيران، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود "أرضية جادة للتفاوض"، مؤكداً أن "أي مفاوضات حقيقية ومثمرة تستلزم أولاً إزالة أجواء التهديد والضغوط".

وتابع عراقجي في تغريدة على "إكس"، أن طهران "لطالما استعدت للتعامل والتعاون مع دول المنطقة لأجل الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتجنيبها الاعتداءات غير الشرعية". وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التركي هاكان فيدان حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك "كانت مفيدة وبناءة". وأضاف أن تركيا إلى جانب بقية الجيران تلعب "دوراً بنّاءً" في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مقدراً هذه الجهود، وقال إن إيران ترحب بها.

وكان عراقجي قد زار أنقرة أمس الجمعة وأجرى مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيدان، أكد عراقجي أن إيران ترفض التفاوض تحت التهديد، داعياً إلى مفاوضات مثمرة وبنّاءة وعادلة تقوم على الاحترام المتبادل، مشدداً في الوقت ذاته على أن القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية ليست موضوعاً لأي تفاوض.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات الأميركية بشنّ هجوم على إيران، مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري وإرسالها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى المنطقة. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن على إيران التوصل إلى اتفاق لتجنب الهجوم. ورداً على سؤال عما إذا كان قد أمهل الجمهورية الإسلامية فترة محددة، أجاب: "نعم، قمت بذلك"، مضيفاً أن طهران هي "الوحيدة التي تعرف" هذه المهلة.

عراقجي: لا أرضية للتفاوض

وقال وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع قناة "سي أن أن ترك"، إنه "لا توجد في الوقت الراهن أرضية جادّة للتفاوض"، مؤكداً أن "أي مفاوضات حقيقية ومثمرة تستلزم أولاً إزالة أجواء التهديد والضغوط"، مشدداً على أنّه من دون التوافق على إطار المفاوضات ومضمونها وقواعدها، لن يتحقق أي تقدم.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة غالباً ما تحاول التواصل مع إيران عبر دول ثالثة، قائلاً إنّ طهران مستعدة لدبلوماسية "عادلة ومتوازنة"، إلا أنّ المفاوضات لا يمكن أن تُجرى بأسلوب الإملاء أو الفرض، وأنه من دون الاحترام المتبادل وتكافؤ الظروف لن يتشكل أي اتفاق عادل. وأشار إلى أنّه في حال وقوع أي هجوم على إيران، فإن الرد "سيكون قاسياً وقوياً جداً"، مؤكداً أن إيران تمتلك القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسها ولا تحتاج إلى أي طرف آخر. وشدد على أن أولوية إيران ما زالت الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تسود الحكمة والحوار.

وفي إشارة إلى القرار الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، قال عراقجي إن الحرس الثوري "أدّى دوراً مهماً في مكافحة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية"، مؤكداً أن الموقف الأوروبي "لا يسهم في خفض التوتر، بل يؤدي إلى تصعيده".