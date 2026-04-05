عراقجي: طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها بكل الإمكانات

- أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات هاتفية مع نظرائه من باكستان ومصر، حيث تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، مع تأكيد إيران على الدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المتاحة. - أكد وزير الخارجية الباكستاني على الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على إيران وإعادة الاستقرار، بينما أعرب عراقجي عن تقديره لهذه المساعي، مشيراً إلى الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد البنى التحتية الإيرانية. - نفت إسلام أباد فشل جهود الوساطة لوقف الحرب، مؤكدة أن المفاوضات تسير بشكل صحيح، رغم تقارير إعلامية عن تعثرها، بينما أكدت إيران استعدادها للحوار في إسلام أباد.

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، في بيانين، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى، مساء السبت، مباحثات هاتفية منفصلة مع كل من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

، مشيرة إلى أن المباحثات شهدت تبادلاً لوجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، في وقت أكد فيه عراقجي عزم بلاده على مواصلة الدفاع عن سيادتها باستخدام جميع الإمكانات المتاحة.

واستعرض وزير الخارجية الباكستاني المساعي الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لوقف العدوان على إيران وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار المشاورات من أجل تحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران، بحسب البيان، عن تقديره مساعي باكستان، مقدماً شرحاً عن "الجرائم التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني" خلال الأيام الخمسة والثلاثين الماضية من الحرب، بما في ذلك اعتداءاتهم على البنى التحتية الإنتاجية والصناعية في إيران، والمنشآت النووية، وكذلك المستشفيات والمدارس والجامعات والمناطق السكنية، مؤكداً ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه هذه الانتهاكات غير المسبوقة للقانون.

كما أكد عراقجي أن الولايات المتحدة وإسرائيل فرضتا هذه الحرب على إيران، وهما المسؤولتان عن انعدام الأمن الحالي في المنطقة وما ترتب عنه من تداعيات عالمية، مؤكداً عزم إيران على مواصلة الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها باستخدام جميع الإمكانات المتاحة.

يأتي ذلك فيما نفت إسلام أباد، يوم أمس، فشل جهود الوساطة التي تبذلها لوقف الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن جهود حكومته للتوسط في وقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران "تسير على المسار الصحيح".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أفادت، الجمعة، نقلاً عن وسطاء، بأن الجهود التي تبذلها بلدان في المنطقة بقيادة باكستان أخيراً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصلت إلى طريق مسدود. وأضافت أن إيران أخبرت الوسطاء رسمياً أنها لا ترغب في عقد لقاء مع المسؤولين الأميركيين في إسلام أباد في الأيام القادمة، وأن الشروط الأميركية غير مقبولة، وهو ما نفته طهران على لسان وزير خارجيتها عراقجي الذي قال إن "وسائل الإعلام الأميركية تعكس مواقف إيران بشكل مزور"، مضيفاً: "لم نتجنّب أبداً الذهاب إلى إسلام أباد".