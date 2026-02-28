عراقجي: سنوقف هجماتنا فور وقف العدوان على إيران

- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تمتلك قدرات دفاعية كافية وستوقف هجماتها فور توقف العدوان عليها، مشيراً إلى أن الهجمات على القواعد الأميركية دفاعية وليست عدوانية. - أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن العدوان الأميركي الإسرائيلي خلال المفاوضات يثبت عدم التزامهم بالقوانين، مؤكداً أن إيران سترد بقوة على أي عدوان. - دعا بقائي الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها ضد مؤامرات الكيان الصهيوني، مطالباً مجلس الأمن بإدانة العدوان العسكري، ومؤكداً أن الملف النووي الإيراني سلمي.

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية بأن قدرات إيران على الدفاع عن نفسها غير محدودة، مشددا أن بلاده ستوقف هجماتها، فور توقف العدوان عليها. وأضاف عراقجي: "نحن لسنا بحاجة إلى أحد للدفاع عنا، لأننا نمتلك من القدرات ما يكفي للقيام بذلك". وأوضح أنه كان على اتصال بزملائه في دول منطقة الخليج، "للقول إننا لا ننوي مهاجمتهم، بل إن هجماتنا على القواعد الأميركية في المنطقة هي إجراء دفاعي، ولم يكن بوسعنا الجلوس ومشاهدة ما يحدث".

وفي ما يتعلق بوضع القيادة الإيرانية، أكد عراقجي أن "القائد الأعلى للثورة (علي خامنئي) والرئيس مسعود بزشكيان بخير وكذلك معظم المسؤولين، باستثناء استشهاد واحد أو اثنين من القادة العسكريين". وعقبّ عراقجي على توقيت الهجمات بالقول: "لا أدري لماذا هاجمونا عندما وصلنا إلى تقدم في المفاوضات"، مشيراً إلى أن "الجميع كان سعيداً في نهاية مفاوضات جنيف، ووزير الخارجية العُماني، الذي يعمل وسيطا، أشار إلى أن المفاوضات كانت جيدة".

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، بأن العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي أثناء المفاوضات "أثبت أن هؤلاء الأعداء لا يلتزمون بأي مبدأ أو قانون سوى قانون الغاب"، مضيفا أن "هذه هي المرة الثانية التي نواجه فيها عدواناً أثناء المفاوضات" بعد حرب يونيو/حزيران الماضي.

وشدد بقائي على أن "ادعاءات المسؤولين الأميركيين والكيان الصهيوني لتبرير هذه الهجمات باطلة وهي كذب صريح". وقال: "نحن ندافع عن أنفسنا ولا نملك أي خطوط حمراء في الدفاع عن النفس"، موضحا: "سنرد على هجمات العدوان بكل قوة". وأضاف "هذه الحرب فرضت علينا وهي تمثل اختباراً تاريخياً لإيران والمنطقة". وأوضح المتحدث الإيراني، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "هجماتنا على الأهداف الأميركية المشروعة في دول المنطقة لا تمس بأي حال من الأحوال سيادة هذه الدول، ونحن أصدقاء مع جميع دول المنطقة". وأضاف: "أي نقطة في المنطقة تُستغل سوءاً في العدوان على بلدنا ستكون هدفاً مشروعاً لهجماتنا".

ودعا بقائي الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى تحمل "مسؤوليتهم التاريخية في هذه الظروف الحساسة وإحباط مؤامرات العدو الصهيوني ضد المنطقة". وقال: "نحن أصدقاء مع جميع دول المنطقة، لكننا في إطار الدفاع المشروع عن أنفسنا مضطرون لاستهداف مصادر العدوان". واعتبر أن هذا العدوان جاء "تجسيداً لرغبات الكيان الصهيوني"، مؤكداً أنهم يسعون "للهيمنة على المنطقة وإضعافها ودول العربية والإسلامية". وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بـ"الانعقاد فوراً وإدانة هذا العدوان العسكري الصريح".

وأكد بقائي أن الملف النووي الإيراني "مجرد ذريعة للضغط" على إيران، قائلاً: "الجميع يعترف بطبيعة الأنشطة النووية الإيرانية السلمية". كما رفض تصريحات الرئيس الأميركي حول عداء إيران للشعب الأميركي، قائلاً: "ليس لدينا أي عداء مع الشعب الأميركي، لكننا ثابتون في الدفاع عن سلامة أراضينا ضد أي معتد وأي عدوان وإيران عصية على الأعداء".