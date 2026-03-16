عراقجي: سنحتفل في الأيام المقبلة بانتصارنا في هذه الحرب

- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تواجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي بشرف، مشيرًا إلى أن العام الإيراني كان مليئًا بالعزة رغم صعوبته، وأن إيران تسعى لإنهاء الحرب بطريقة تمنع تكرارها. - أوضح عراقجي أن الحرب تشمل المواجهة العسكرية وحرب الروايات، حيث تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا، وأن مضيق هرمز مفتوح للدول غير المشاركة في الحرب. - نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية بشأن البرنامج النووي، مؤكدًا أن تصريحات المبعوث الأمريكي جزء من حملة تضليل لتبرير العدوان.

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن بلاده تخوض "مقاومةً مشرّفةً ضد العدوان الأميركي والإسرائيلي وستواصلها"، قائلاً: "سنحتفل في الأيام المقبلة بانتصارنا في هذه الحرب".

وقال عراقجي، خلال حضوره المؤتمر الصحافي الأخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في العام الإيراني الحالي الذي ينتهي يوم الجمعة المقبل، إن العام الإيراني الذي يشرف على الانتهاء "كان استثنائياً في تاريخ إيران"، مضيفاً: "لقد مررنا بحرب، ونحن الآن في خضم حرب أخرى". وتابع وزير الخارجية: "كان عاماً صعباً، لكنه كان عاماً مليئاً بالعزة والكرامة".

وأشار إلى أن حرب يونيو/حزيران الماضي بدأت عندما اشترط الأعداء "استسلام إيران دون قيد أو شرط"، مضيفاً أنه "في نهاية تلك الحرب، هم من طلبوا وقف إطلاق نار غير مشروط". وقال إن الحرب الحالية بدأت بالسيناريو نفسه، ولكن بقوة أكبر، مع طرح مسألة "الاستسلام غير المشروط" مرة أخرى.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن 16 يوماً مضت على اندلاع الحرب، مضيفاً أن "الأطراف المعادية لجأت لضمان أمن مضيق هرمز إلى جهات كانت تعتبرها حتى الأمس القريب أعداء لها، وهي الآن تطلب من دول أخرى أن تفتح المضيق"، مضيفاً: "من وجهة نظرنا، فإن مضيق هرمز مفتوح، لكنه مغلق فقط أمام الأعداء".

وفي جزء آخر من تصريحاته، قال عراقجي: "أكدنا مراراً أننا لم نرسل أي رسالة ولم نطلب وقف إطلاق النار. يجب أن تنتهي هذه الحرب بطريقة تضمن عدم تكرارها". وأوضح أن عدم طلب طهران وقف إطلاق النار لا يعني أنها تسعى للحرب، بل يعني أنها تريد إنهاءها بطريقة تمنع أعداءها من التفكير في الاعتداء على إيران مرة أخرى.

ولفت عراقجي في هذا السياق: "أعتقد أنهم تلقوا حتى الآن درساً جيداً، وأدركوا أنهم يواجهون شعباً لا يتردد في الدفاع عن نفسه، ومستعداً لمواصلة القتال دفاعاً عن بلاده إلى أي مدى يلزم".

وشدد وزير خارجية إيران على أن الحرب لا تقتصر على المواجهة العسكرية فقط، بل تشمل أيضاً "حرب الروايات"، مضيفاً: "في الوقت الذي تقاتل فيه قواتنا المسلحة المعتدين، نشهد أيضاً حرباً إعلامية"، وخاطب الصحافيين المشاركين في المؤتمر الصحافي بالقول: "أنتم جنود هذه الحرب، وعليكم نقل الرواية الصحيحة عن هذه الحرب ومقاومة الشعب".

بقائي: مضيق هرمز ليس مغلقاً

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن مضيق هرمز "ليس مغلقاً"، موضحاً أن حركة السفن في المنطقة تجري حالياً وفق ظروف خاصة، نتيجة الأوضاع "المفروضة وانعدام الأمن الذي تسببت فيه الحرب". وأضاف أن الأطراف التي لا تشارك في الحرب ولا تُعد طرفاً فيها يمكنها عبور المضيق بإذن من القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار بقائي إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قواعدها العسكرية وإمكاناتها في المنطقة لشن هجمات على إيران، مؤكداً أن طهران كانت قد حذّرت منذ أشهر بعض دول الجوار من السماح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي والبحري ضدها. وأوضح أن إيران "لا تكنّ أي عداء" لدول المنطقة، قائلاً إن "جميع الأهداف التي استهدفتها كانت قواعد ومنشآت عسكرية أميركية"، معتبراً أن ذلك "لا يُعد انتهاكاً" لسيادة الدول الإقليمية.

وفي سياق آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاتهامات الأميركية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، مؤكداً أن امتلاك يورانيوم مخصب بنسبة 60% لا يعني امتلاك قنبلة نووية. ووصف تصريحات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حول تهديد إيران خلال المفاوضات بصنع 11 قنبلة نووية بأنها "جزء من حملة تضليل تهدف إلى تبرير العدوان ضد إيران"، مشدداً على أن المسؤولية عن التصعيد الحالي تقع على عاتق صنّاع القرار في الولايات المتحدة وإسرائيل.