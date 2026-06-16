عراقجي: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم وانطلاق المفاوضات في سويسرا الجمعة

- أعلن وزير الخارجية الإيراني عن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، تتناول قضايا إنهاء الحرب، مضيق هرمز، الإفراج عن الأموال الإيرانية، وإعادة الإعمار. - تستمر المفاوضات لمدة 60 يوماً، تشمل بحث الملف النووي ورفع العقوبات، مع تأكيد انتهاء الحرب رسمياً، واعتبار أي هجوم إسرائيلي على لبنان انتهاكاً للمذكرة. - سيحضر رئيس مجلس الشورى الإيراني مراسم التوقيع، وأكد الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز سيفتح عقب التوقيع، مع استمرار وجود القوات الأميركية في المنطقة.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، التي أُعلن عنها فجر الاثنين، سيبدأ يوم الجمعة المقبل بعد التوقيع عليها، مضيفاً أنّ الجولة الجديدة من المفاوضات بين الطرفين ستبدأ أيضاً في اليوم نفسه في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وجاءت تصريحات عراقجي خلال اجتماع عقده في طهران بحضور السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمين في العاصمة الإيرانية، حيث استعرض آخر التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وأوضح عراقجي أنّ الجولة الجديدة من المفاوضات تأتي بعد ثلاثة أشهر من المحادثات التي تمكن خلالها الطرفان من استكمال المرحلة الأولى من التفاوض، مشيراً إلى أنّ أبرز ما تتضمنه هذه المرحلة هو الإعلان عن انتهاء الحرب، موضحاً أنه وفقاً للمذكرة جرى إعلان انتهاء الحرب اعتباراً من صباح يوم الاثنين بتوقيت طهران.

وأضاف أن بلاده قررت تقسيم المفاوضات إلى مرحلتين؛ بسبب الصعوبات التي واجهت التوصل إلى تفاهم نهائي، مشيراً إلى أنّ المرحلة الأولى تضمنت:

إنهاء الحرب

مسألة مضيق هرمز

الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة

إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن المفاوضات ستستمر بعد ذلك لمدة ستين يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيجري خلال هذه الفترة:

بحث الملف النووي

رفع العقوبات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ الحرب انتهت رسمياً على جميع الجبهات منذ صباح أمس، مشدداً على أن أي هجوم تشنه إسرائيل على لبنان أو استمرار احتلالها أراضي لبنانية يُعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم. وأوضح أن أحد طرفي المذكرة هو إيران وحزب الله، فيما يتمثل الطرف الآخر في الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب يشمل أيضاً إنهاء الاحتلال. وشدد عراقجي على أن انتهاء الحرب لا يُعد كاملاً من دون انسحاب القوات الإسرائيلية.

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في سويسرا. ونقل التلفزيون الرسمي عن مجيد تخت روانجي قوله: "ستكون سويسرا مكان التوقيع، لكن لم يحدد الموقع الدقيق بعد. وستبدأ الجولة التالية من المفاوضات فور التوقيع". وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي سيمثل واشنطن، بينما "سيمثل إيران السيد قاليباف".

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وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أنّ مضيق هرمز سيفتح الجمعة المقبل، عقب التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران أخيراً. ويتضمن الاتفاق كذلك وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إضافة إلى مفاوضات لمدة 60 يوماً تتعمّق في المسائل الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي والعقوبات. وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله، إن ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّعوا نص الاتفاق إلكترونياً.

من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، الاثنين، إنّ القوات الأميركية ستبقى في الشرق الأوسط خلال فترة المفاوضات مع إيران التي تمتد 60 يوماً. جاء ذلك في تصريح للمسؤول رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن هويته، لعدد من الصحافيين حول تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسؤول، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول، أنهم لن يبدأوا بتقليص وجودهم العسكري في المنطقة إلا بعد إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات. وأشار إلى أنه حتى ذلك الحين، ستبقى الوحدات المعنية في مواقعها الحالية. وقال المسؤول "نريد أن نرى الإيرانيين يلتزمون بما وعدونا به بشأن تخليهم عن برنامجهم النووي. وتنص هذه المذكرة على تقليص القوات العسكرية في المنطقة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".