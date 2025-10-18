- أكد وزير الخارجية الإيراني أن انتهاء القرار 2231 يعني نهاية الاتفاق النووي ورفع القيود، مع التزام إيران بمعاهدة NPT واستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم تعليق البرلمان التعاون الموسّع بعد الهجمات. - انتقد عراقجي تفعيل "آلية الزناد" من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مشيراً إلى رفضها من غالبية الدول ودعم 120 دولة من حركة عدم الانحياز لموقف إيران، مؤكداً على سيادة القانون وحقوق إيران السيادية. - أعلنت إيران وروسيا والصين عن رسالة مشتركة لمجلس الأمن لإنهاء القرار 2231، مشيرة إلى انتهاء جميع أحكامه في 18 أكتوبر، مع التزام الوكالة الدولية بمراجعة إيران وفق اتفاقية الضمانات الشاملة.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، عشية انتهاء مفعول القرار 2231

الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، أنّ "الحقوق السيادية لإيران ليست محل تفاوض ولن تخضع لأي ضغوط سياسية". وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أوضح عراقچي أن القرار 2231 "ينقضي رسمياً غداً السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول"، ما يعني نهاية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رسمياً، مضيفاً: "وبذلك تنتهي جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن ضد إيران، ويرفع الملف الإيراني من جدول أعمال المجلس نهائياً".

وأشار إلى أن إيران، بصفتها طرفاً في معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، ستلتزم من الآن فصاعداً بحقوقها وواجباتها وفقاً لتلك المعاهدة فقط، مؤكداً أن هذا الالتزام "لا يتضمن أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الوطني"، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر "في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة، ووفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخراً". ويُذكر أن البرلمان الإيراني كان قد علّق التعاون الموسّع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب قانون صدر عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية خلال يونيو/حزيران الماضي على منشآت إيران النووية.

وفي انتقاد لقيام فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قال عراقجي إن "الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلّة من الحكومات المنعزلة قد رُفضت من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، وإنّ الذين يُصرّون على تحريف الحقائق سيجدون أنفسهم أكثر عزلة يوماً بعد يوم".

وأوضح الوزير الإيراني أن أكثر من 120 دولة من أعضاء حركة عدم الانحياز خلال الاجتماع الوزاري الأخير في كامبالا "انضمت إلى موقف إيران في الاعتراف بانتهاء القرار 2231"، مجدداً تأكيده أنّ "الحقوق السيادية لإيران غير قابلة للتفاوض"، وأن "مبدأ سيادة القانون يجب أن يسود العالم، لا الإكراه السياسي".

ما هو القرار 2231؟

علماً أن القرار 2231 الذي اعتمده مجلس الأمن في يوليو/تموز 2015 صادق على الاتفاق النووي الذي فرض قيوداً وعمليات تفتيش مشددة على البرنامج النووي الإيراني، وأتاح رفع العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وقد دخل حيّز التنفيذ في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015 لمدة عشر سنوات، وينتهي رسمياً في 18 أكتوبر 2025، أي غداً السبت.

وكان من المقرر أن تُرفع في هذا التاريخ جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك حظر الأسلحة على طهران، وأن تُلغى العقوبات الأممية على طهران بشكل دائم. لكنّ فرنسا وبريطانيا وألمانيا قامت الشهر الماضي بتفعيل "آلية الزناد" أو "سناب باك" لإعادة العقوبات الأممية.

وينصّ البند الثامن من القرار 2231 على أنه بعد مرور عشر سنوات على يوم التوقيع، يجب أن يلغي مجلس الأمن القرار ويغلق ملفّ إيران، لتخرج رسمياً من نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. غير أنّ الدول الأوروبية، على أعتاب هذا الموعد، أعلنت استنادها إلى المادتين 36 و37 من الاتفاق النووي لتفعيل الآلية، وهو ما رفضته روسيا والصين، شريكتا الاتفاق النووي، واعتبرتاه انتهاكاً قانونياً، مؤكدتين أنّ أوروبا فقدت شرعية الاستناد إلى تلك البنود بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

رسالة ثلاثية إلى مجلس الأمن

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب‌ آبادي، مساء اليوم الجمعة، أنّ إيران وروسيا والصين سترسل غداً السبت رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن لإبلاغه بالانتهاء الرسمي لعمل القرار 2231 الصادر عام 2015، الذي كان يُعدّ الإطار القانوني في مجلس الأمن لتأييد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (1+5)، المشكلة من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين.

وأوضح غريب‌ آبادي في حديث للتلفزيون الإيراني أنّ الرسالة ستُوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، وستؤكد أنّ القرار قد استوفى مدّته الزمنية المحدَّدة بعشر سنوات، وأنه ينبغي إنهاء جميع القيود الواردة فيه عملياً.

وأضاف أنّه خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في أوغندا هذا الأسبوع، أجمعت أكثر من 121 دولة على ضرورة إعلان انتهاء القرار رسمياً، مشدداً على أنّ "إيران تعتبر أن العقوبات التي أعادت أميركا وأوروبا فرضها عبر تفعيل ما يسمّى بـ"آلية الزناد" لا أساس قانونياً لها، ولا تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذها". وبيّن أنّه مع انتهاء القرار، سيتغيّر كذلك وضع الملف الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحيث لن يُطلب من المدير العام بعد الآن تقديم تقارير دورية حول الاتفاق النووي.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018 وفرضها عقوبات قاسية وشاملة على طهران، تقلّص التزام إيران تدريجياً بتعهداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق، فواصلت توسيع برنامجها النووي أكثر من مرحلة قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015، وصولاً إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بينما أصبح الاتفاق حبراً على ورق.

الموقف الروسي

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الروسية التي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن بياناً أكدت فيه أنّه مع انقضاء المهلة في 18 أكتوبر، فإنّ "جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود والإجراءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، تنتهي بصورة كاملة". وأشارت إلى أن مجلس الأمن ملزم بإنهاء بحث المسائل المرتبطة بإيران وشطب بند "عدم الانتشار" النووي من جدول أعماله. كما كتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى وكالة الطاقة الذرية، في تغريدة عبر منصة "إكس": "غداً ينتهي القرار 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015. سينتهي الاتفاق النووي، وستراجع الوكالة الدولية للطاقة النووية إيران فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة".