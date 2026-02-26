عراقجي: المفاوضات حققت تقدماً جيداً وستعقد الجولة الرابعة قريباً

- أحرزت المحادثات الإيرانية الأمريكية تقدماً جيداً، حيث تم الاتفاق على جولة رابعة قريباً بعد جولة ثالثة جادة وطويلة في جنيف بوساطة عمانية ودعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. - شهدت المفاوضات تقدماً في بحث عناصر الاتفاق المتعلقة بالملف النووي والعقوبات، مع تفاهمات قريبة في بعض القضايا. ستبدأ الفرق الفنية مباحثاتها التقنية في فيينا لتحديد القضايا الفنية ومواءمتها مع المطالب السياسية. - دعا عراقجي الإدارة الأمريكية لتجنب الخطابات المتوترة، مؤكداً أن الحوار هو الحل الوحيد للملف النووي. سيجتمع الخبراء الإيرانيون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة الأبعاد الفنية قبل الجولة المقبلة.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة الأميركية حققت "تقدماً جيداً"، موضحاً أنه جرى الاتفاق على عقد جولة رابعة من المفاوضات في وقت قريب، وقال في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الخميس، عقب اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات في جنيف إنها كانت "إحدى أفضل وأكثر جولات مفاوضاتنا جديةً وطولاً"، مضيفاً أن "الجلسات استمرت قرابة أربع ساعات في الفترة الصباحية، وساعتين إضافيتين في المساء".

وقال عراقجي إن المحادثات جرت بشكل غير مباشر، وبوساطة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي نقل أحياناً وجهات النظر بين الطرفين، ووصف حضوره بأنه كان "مفيداً من الناحية الفنية"، مشيراً إلى أن البوسعيدي أيضاً "واصل كعادته، أداء دور فاعل في تيسير الحوار".

وتابع أن "تقدماً جيداً" تحقق في المفاوضات، "ودخلنا في بحث جاد لعناصر اتفاق، سواء في الملف النووي أو في ما يتعلق بالعقوبات"، ولفت إلى أنه "في بعض القضايا، أصبحت التفاهمات قريبة جداً، ورغم استمرار وجود اختلافات في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي، إلا أنه يمكن ملاحظة قدر أكبر من الجدية لدى الطرفين مقارنة بالمراحل السابقة من أجل التوصل إلى حلّ عبر التفاوض".

وأضاف وزير خارجية إيران أنه "تم الاتفاق على أن تبدأ الفرق الفنية، اعتباراً من يوم الاثنين، مباحثاتها التقنية في فيينا وفي مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيراً إلى أن المباحثات تهدف إلى "تحديد قضايا فنية ضمن إطار، على أن يتم لاحقاً مواءمتها مع المطالب والملاحظات السياسية لدى الجانبين"، وتحدث عن اتفاق على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في مستقبل قريب بين الوفدين، مرجحاً حدوث ذلك "خلال أقل من أسبوع".

وفي حديث مع وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية، قال عراقجي إن توقف المفاوضات وعقدها على فترتين صباحية ومسائية يعكس دخول المباحثات مرحلة "أكثر جدية وعمقاً"، وأوضح أنه جرى خلالها بحث العناصر التي يمكن أن تشكّل أساساً لاتفاق بين الطرفين، مشيراً إلى أن توافقاً قد تحقق بشأن معظم هذه العناصر، إلا أن كيفية تناولها ومعالجتها تتطلب بطبيعتها مزيداً من النقاشات التفصيلية والدقيقة في مراحل لاحقة.

وأضاف أنه لهذا السبب تقرر أن يعقد الخبراء الإيرانيون اجتماعاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين المقبل، لمناقشة بعض الأبعاد الفنية وتوضيحها بما يتيح لاحقاً اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في الاجتماعات السياسية. وتابع عراقجي أن الجولة المقبلة من المفاوضات السياسية ستُعقد بعد إعداد بعض الوثائق اللازمة واستكمال المراجعات المطلوبة، وذلك في غضون نحو أسبوع، على أن يتم تحديد موعدها الدقيق من خلال الاتصالات التي ستجري بين الأطراف المعنية.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأميركية إلى "تجنّب الخطابات والسلوكات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر وتقويض مسار الدبلوماسية"، مضيفاً أن على الولايات المتحدة أن تختار بين مسار الحوار أو مسار المواجهة والتوتر. وأكد عراقجي أن "الملف النووي لا حلّ عسكرياً له، وقد جرّب الطرف الآخر هذا الخيار من قبل وانتهى إلى الفشل"، مشددًاً على أن "الطريق الوحيد لمعالجة هذا الملف هو الحوار، وهو ما نقوم به حالياً".