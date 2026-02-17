عراقجي: المفاوضات بمرحلة صياغة اتفاق محتمل وتقدم إيجابي في جنيف

- اختتمت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، حيث أشار وزير الخارجية الإيراني إلى تقدم في إعداد وصياغة اتفاق محتمل، مع موافقة عامة على مبادئ إرشادية للمفاوضات المقبلة. - أكد عراقجي على تحقيق تقدم جيد ووجود مسار إيجابي، مع العمل على إعداد وتبادل نصوص لاتفاق محتمل، مشيراً إلى أن تقريب المواقف يحتاج إلى وقت. - تزامنت المفاوضات مع تصريحات حادة من ترامب وخامنئي، مع مناورات إيرانية في مضيق هرمز، مما يعكس التوترات المستمرة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات غير المباشرة دخلت مسار إعداد وصياغة اتفاق محتمل، وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من هذه المفاوضات في جنيف. وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، أوضح عراقجي، عقب اختتام مفاوضات جنيف، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأميركي عُقدت اليوم في مقر سفارة سلطنة عُمان في جنيف، موضحاً أن المشاورات كانت قد بدأت منذ يوم أمس. وأشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حضر إلى جنيف، حيث جرت معه مباحثات فنية جيدة، كذلك عُقد لقاء مع الوفد الأميركي.

وأوضح عراقجي أن هذه الجولة شهدت طرح نقاشات أكثر جدية بالكامل مقارنة بالجولة السابقة، وأن أجواء الحوار كانت بنّاءة أكثر. وأضاف أن أفكاراً مختلفة طُرحت خلال المفاوضات، وبُحثَت بصورة جدية، إلى أن جرى التوصل في النهاية إلى موافقة عامة على مجموعة من المبادئ الإرشادية، سيجري التحرك على أساسها في المرحلة المقبلة، والدخول وفقها في صياغة نص اتفاق محتمل. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن ذلك لا يعني التوصل السريع إلى اتفاق، لكنه أعرب عن الأمل في إنجاز هذا المسار في أقرب وقت ممكن، مؤكداً استعداد بلاده لتخصيص الوقت الكافي لذلك، مع الإشارة إلى أن العمل "يصبح أكثر تعقيداً ودقة عند الانتقال إلى مرحلة صياغة النصوص".

وأشار عراقجي إلى تحقيق تقدم جيد مقارنة بالجولة الماضية، لافتاً إلى أن هناك الآن مساراً واضحاً أمام المفاوضات، يراه مساراً إيجابياً. وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، قال إن موعد الجولة التالية لم يُحدد بعد، وقد تقرر أن يعمل الطرفان على إعداد نصوص لاتفاق محتمل، ثم تبادل هذه النصوص، على أن يُحدَّد بعد ذلك موعد الجولة الثالثة من المفاوضات. وأوضح أن ما جرى لا يمكن وصفه بخريطة طريق متكاملة بالمعنى الدقيق، إلا أن الصورة باتت أوضح الآن بشأن ما يجب القيام به وما ينبغي إنجازه في المراحل اللاحقة. وختم بالقول إن الطرفين لا يزالان يمتلكان مواقف متباعدة نسبياً، وإن تقريب هذه المواقف يحتاج إلى وقت، إلا أن وجود مبادئ إرشادية ومسار أوضح يسهّل التحرك في المرحلة المقبلة. وختم بالقول إن الطرفين لا يزالان يمتلكان مواقف متباعدة نسبياً، وإن تقريب هذه المواقف يحتاج إلى وقت، إلا أن وجود مبادئ إرشادية ومسار أوضح يسهّل التحرك في المرحلة المقبلة.

كلمة عراقجي في المؤتمر الأممي لنزع السلاح

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في كلمته خلال اجتماع نزع السلاح في الأمم المتحدة، إن الأسلحة النووية تشكّل تهديدات وجودية للبشرية جمعاء، مؤكداً أن العالم يعيش اليوم تحت ظل أكثر من اثني عشر ألف رأس نووي. وأشار عراقجي إلى أن العالم شهد فعلياً استخدام هذه الأسلحة، ما يبرز خطورتها الكارثية على الإنسانية، مؤكداً أن إيران شددت مراراً على أن طبيعة برنامجها النووي "سلمية"، مضيفاً أن طهران تعتبر، انطلاقاً من منطلقات دينية وعقائدية، أن تصنيع السلاح النووي أمر محرّم.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "لم تسعَ بأي شكل من الأشكال لامتلاك السلاح النووي"، مؤكداً أن "الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو حق مشروع لجميع الدول". وانتقد عراقجي الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قائلاً إنها تغضّ الطرف عن ممارسات إسرائيل، رغم ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأوضح أن إسرائيل شنت خلال العامين الماضيين هجمات على سبع دول، في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال عراقجي إنه جرى خلال مفاوضات جنيف بحث الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده ستواصل المفاوضات الفنية مع الوكالة. وأضاف أن إيران كانت وستبقى مستعدة للدخول في مفاوضات "جادة وعادلة". وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة بالكامل للدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد أو عمل عدواني، محذراً من أن تبعات أي خطوات مغامِرة لن تقتصر على حدود إيران، بل ستتجاوزها إلى نطاق أوسع.

وانتهت، اليوم الثلاثاء، جولة ثانية من المحادثات "غير المباشرة" بين كبار الدبلوماسيين من إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، التي عُقدت بوساطة من سلطنة عُمان لبحث ملف البرنامج النووي الإيراني. وشهدت الجولة إجراء مفاوضات غير مباشرة داخل السفارة العُمانية بين عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد بين البلدين.

وعشية انطلاق المحادثات، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من عواقب عدم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في تصريحات صحافية أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن، أنه يراقب مسار المفاوضات من كثب، وسيشارك فيها بشكل غير مباشر. ووصف ترامب المفاوضات المرتقبة بأنها "مهمة جداً"، مشيراً إلى أن إيران "عادة ما تكون مفاوضاً شديد الصرامة".

بدوره، هاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تهديداته ضد بلاده وإطاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مخاطباً إياه بالقول: "لن تتمكن أنت أيضاً من إسقاط الجمهورية الإسلامية"، وردّ على حديث ترامب المكرر عن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة لاستخدامها إن فشلت المفاوضات بأن الخطر الحقيقي لا يكمن في حاملات الطائرات الأميركية، بل في السلاح القادر على إغراقها في قاع البحر.

وتأتي تصريحات خامنئي هذه وإجراء القوات المسلحة الإيرانية مناورات في مضيق هرمز وبحر عُمان تزامناً مع بدء الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن في جنيف. وأضاف خامنئي في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مواطنين من محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران، أن الأخير "يكرر القول إن جيشه هو الأقوى في العالم"، مضيفاً: "حتى أقوى جيش في العالم قد يتلقى أحياناً ضربة تجعله عاجزاً عن النهوض".