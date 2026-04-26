عراقجي إلى موسكو ثالث محطاته اليوم بعد مسقط وإسلام أباد

- غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جولة دبلوماسية تشمل مسقط وموسكو لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية، وسط توترات مع الولايات المتحدة بعد إلغاء زيارة مبعوثي ترامب إلى باكستان. - التقى عراقجي في عُمان مع السلطان هيثم بن طارق لمناقشة الوساطة الإقليمية، وأجرى محادثات في باكستان مع رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي أكد التزام بلاده بالوساطة لتحقيق السلام. - أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أن إيران لن تعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق، مشيراً إلى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وشكك في تصريحات ترامب حول الملف النووي الإيراني.

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر إسلام أباد متوجهاً إلى روسيا على رأس وفد دبلوماسي، في إطار مواصلة المشاورات الدبلوماسية. وأضافت أن عراقجي سيلتقي، خلال زيارته، كبار مسؤولي روسيا الاتحادية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية"إرنا" بأن عراقجي عاد إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد عقب زيارة إلى مسقط التقى فيها سلطان عمان هيثم بن طارق. وتعد زيارة عراقجي إلى إسلام أباد الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وهذه المرة غداة إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان في ظل عدم تحقيق اختراق في مساعي إنهاء الحرب.

واستضافت إسلام أباد في وقت سابق من إبريل/نيسان جولة مفاوضات أولى مباشرة في إطار اتفاق هدنة بين المتحاربين، من دون التوصل لاتفاق على إنهاء الحرب التي طاولت تداعيتها المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. وبدأ عراقجي الجمعة من إسلام أباد، جولة خارجية أكدت طهران أنها ستشمل مسقط ولاحقاً موسكو. وبُعيد وصوله إلى العاصمة العمانية السبت، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن وزير الخارجية سيعود إلى باكستان في وقت لاحق الأحد.

وأوردت وكالة إرنا الرسمية أنّ بعض أعضاء الوفد المرافق لعراقجي عادوا إلى طهران للتشاور "والحصول على التعليمات اللازمة بشأن القضايا المرتبطة بإنهاء الحرب"، على أن يلتحقوا به "في إسلام أباد ليل الأحد". والتقى عراقجي في عُمان السلطان هيثم بن طارق، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في إيران والسلطنة الأحد. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الطرفين بحثا "مستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات". وكان الوزير الإيراني التقى في باكستان رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير. وقال عراقجي إن طهران تنتظر لإيضاح "ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية".

من جانبه، تحدث نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد عن زيارة عراقجي إلى باكستان، قائلاً إنّ ترامب أعلن أنه سيرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان، وأن عباس عراقجي سيأتي من إيران، "لكنه تراجع لاحقاً وقال إن ويتكوف وكوشنر لن يذهبا إلى باكستان"، وأضاف أن عراقجي زار باكستان وسلطنة عُمان وروسيا "من دون أن يكون هدف الزيارة التفاوض بشأن الملف النووي".

وفي واشنطن، أكد ترامب السبت أن إطلاق النار أثناء عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي كان يحضره لن يثنيه عن الحرب، رغم استبعاده ارتباط الأمرين. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن إطلاق النار "لن يثنيني عن الانتصار في حرب إيران. لا أعلم إن كان للأمر أي علاقة بها، لا أعتقد ذلك بناء على ما نعرفه"، علماً بأنه رأى في وقت سابق أنه "لا يمكن أبداً أن نعرف" ما إذا كان الحادث على صلة بالحرب.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "ملتزمة أن تكون وسيطاً نزيهاً وصادقاً، وتعمل بلا كلل للدفع قدماً بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة". ولا يزال التباين قائماً بين إيران والولايات المتحدة في ملفات عدة. وأشاد ترامب مرة أخرى برئيس وزراء باكستان وقائد الجيش عاصم منير لجهودهما للوساطة من أجل تحقيق السلام وإجراء مفاوضات مع إيران، على الرغم من توقف آخر في العملية الدبلوماسية. وقال ترامب "أعتقد أن باكستان رائعة. والمارشال عاصم منير رائع. أعتقد أن رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف) عظيم وكما تعلمون، يرغبون في رؤية شيء ما يحدث".

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر، التي يشيد فيها ترامب علناً برئيس وزراء باكستان ورئيس أركان الجيش، بسبب مشاركتهما في جهود تسهيل المحادثات مع إيران بهدف إنهاء الصراع. وفي 17 إبريل، أشاد ترامب بالقيادة الباكستانية، واصفاً إياها بأنها "رائعة" وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال، كتب ترامب "شكراً لباكستان ولرئيس وزرائها العظيم وقائدها العسكري، شخصان رائعان!".

طهران: لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق

أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، اليوم الأحد، في حديث للتلفزيون الإيراني، أنّ بلاده لن تعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق بأيّ حال من الأحوال"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة" مجتبى خامنئي، وأضاف نيكزاد أن "من نتائج الحرب أننا أدركنا أنه إذا وضعنا أقدامنا على عنق مضيق هرمز وباب المندب فإنّ 25 بالمئة من اقتصاد العالم سيتأثر".

وفي ما يتعلق بالملف النووي، قال إنّ كمية اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 بالمئة تبلغ 400 كيلوغرام، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يدّعي أنها 450 كيلوغراماً ويطالب بتسليمها"، متسائلاً: "من أين جاءت الزيادة بمقدار 50 كيلوغراماً؟ ولماذا ينبغي لنا تسليمها أساساً؟"، وتابع: "ألم يقل ترامب بعد قصف فوردو ونطنز إنه دمّر كل شيء وإن إيران لم تعد تمتلك برنامجاً نووياً؟ فكيف يقول الآن إنه لا يقبل بامتلاك إيران برنامجاً نووياً؟".

وأشار نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى أنّ الولايات المتحدة تمتلك خمسة آلاف قنبلة ذرية، وكانت أول دولة تستخدم السلاح النووي في هيروشيما وناغازاكي في اليابان، مضيفاً أنها "غزت العراق بذريعة أسلحة الدمار الشامل وارتكبت جرائم هناك".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شدّد أمس السبت في بيان، على استمرار الاستراتيجية العسكرية لإيران، ولا سيما في ما يتعلق بـ"إدارة ومراقبة مضيق هرمز". واعتبر أنّ السيطرة على المضيق والإبقاء على ما وصفه بأنه "تأثيره الردعي" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين يمثلان "استراتيجية حازمة" لإيران خلال الحرب الحالية وما بعدها، مع تأكيد تسهيل حركة السفن التجارية لجميع الدول باستثناء السفن الأميركية والإسرائيلية وتلك المرتبطة بهما، وفق تعبير البيان.