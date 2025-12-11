عراقجي إلى بيروت بعد اعتذار رجي عن زيارة طهران

- وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستعد لزيارة بيروت بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني يوسف رجي، الذي اعتذر عن زيارة طهران بسبب "الظروف الحالية" مع تأكيده على أهمية الحوار. - عراقجي قبل الدعوة لكنه وصف موقف رجي بأنه "محيّر"، مشيراً إلى أن الدول ذات العلاقات الدبلوماسية الكاملة لا تحتاج إلى وساطات لعقد لقاءات. - رجي أكد استعداد لبنان لفتح صفحة جديدة مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل والسيادة"، مشيراً إلى ضرورة احتكار الحكومة للسلاح، في إشارة لنزع سلاح حزب الله.

يستعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة بيروت لإجراء محادثات رسمية، وذلك بعد تلقيه دعوة من نظيره اللبناني يوسف رجي، الذي كان قد اعتذر قبل يوم واحد عن زيارة طهران بسبب "الظروف الحالية"، مع تأكيده في الوقت نفسه عدم رفض الحوار مع إيران. وأكد رجي في تصريحات لرويترز، أمس الأربعاء، أنه بعث رسالة دبلوماسية رسمية يدعو فيها عراقجي إلى زيارة بيروت وعقد محادثات ثنائية، تمهيداً لمناقشة ملفات عالقة بين البلدين.

وفي منشور على منصة إكس، أعلن عراقجي قبوله الدعوة "بكل سرور"، لكنه وصف موقف نظيره اللبناني بأنه "محيّر"، لافتاً إلى أن وزراء خارجية دول تربطها "علاقات دبلوماسية كاملة" لا يحتاجون إلى وساطات أو أماكن محايدة لعقد لقاءاتهم. وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار" يبرران تفهّمه لعدم قدرة رجي على زيارة طهران في المرحلة الراهنة.

While grateful to @YoussefRaggi for his kind invitation, his decision not to welcome Iran's reciprocation of his warm hospitality is bemusing. Furthermore, foreign ministers of nations with brotherly and *full* diplomatic relations need no "neutral" venue to meet.



Subjected to… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) December 11, 2025

وفي المقابل، شدد رجي على استعداد لبنان لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل، والسيادة، وعدم التدخل". كما أعاد تأكيد أن "بناء دولة قوية يستلزم امتلاك الحكومة وحدها حق احتكار السلاح"، في إشارة مباشرة إلى الدعوات لنزع سلاح حزب الله، الحليف الأبرز لطهران داخل لبنان.

(رويترز)