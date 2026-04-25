عراقجي إلى إسلام أباد مجدداً.. وأعضاء من وفده يعودون لطهران للتشاور

- يعود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان بعد زيارته لعُمان، حيث يسعى لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وإرساء وقف إطلاق النار، قبل توجهه إلى روسيا. - تأتي هذه الزيارات ضمن التنسيق مع الدول الصديقة لتعزيز السلام المستدام في المنطقة، حيث أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على أهمية هذه الجهود في تحقيق السلام. - تولي إيران أهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول الجوار، وتسعى لتعزيز الثقة والتعاون بما يخدم مصالح المنطقة، مع التركيز على العلاقات الإيرانية العمانية كنموذج للنهج الإيراني.

من المقرر أن يعود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء يوم غد الأحد، إلى باكستان، بعد انتهاء جولته في عُمان وقبل توجهه إلى روسيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا". وأضافت الوكالة أن جزءًا من الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال زيارته إلى إسلام أباد عاد إلى طهران بعد إجراء المباحثات في العاصمة الباكستانية، وذلك بهدف التشاور والحصول على التوجيهات اللازمة بشأن القضايا المرتبطة بإنهاء الحرب. ومن المقرر أن يلتحق هذا الوفد بعراقجي مجددًا مساء الأحد.

ووصل عراقجي مساء يوم السبت إلى مسقط بعد لقائه المسؤولين الباكستانيين ونقل مواقف ورؤى إيران بشأن معايير أي تفاهم يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وإرساء وقف إطلاق النار. وصرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، مساء السبت، بشأن الجولة الإقليمية لوزير الخارجية إلى إسلام أباد ومسقط وموسكو، بأن هذه الزيارات تأتي في إطار التنسيق مع الدول الصديقة، وتندرج ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة لتوسيع نطاق السلام المستدام في المنطقة، حسب قولها.

وأعربت عن أملها في أن تفضي هذه الجهود إلى ترجمة السلام المستدام على أرض الواقع، مضيفة أن بلادها كانت دائمًا تدعو إلى السلام، وفي الوقت نفسه مصمّمة على الدفاع. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرّح مساء يوم السبت في منشور على "إكس" بأن عراقجي موجود في مسقط في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، وهي أول زيارة له إلى منطقة الخليج عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي الأخير الذي أثّر على المنطقة بأسرها.

وأوضح بقائي أن إيران تولي "أهمية بالغة" لعلاقاتها مع دول الجوار، وتلتزم بتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء بما يخدم مصالح جميع أبناء المنطقة ويحافظ على استقرارها. وأضاف أن العلاقات الإيرانية العمانية "تعد نموذجًا حيًا للنهج الإيراني القائم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مع دول الجوار في الجنوب".