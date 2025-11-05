عراقجي: أي تفاوض مع الولايات المتحدة سيقتصر على الملف النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنّ طهران لن تتفاوض مطلقاً بشأن القضايا الصاروخية، مشيراً إلى أن "الملف الصاروخي والملف الإقليمي كانا دائماً مطروحين، وموقفنا منهما واضح منذ البداية". وأضاف: "في حال ستُجرى المفاوضات في المستقبل، فستكون حصراً حول الشأن النووي". وفي ما يتعلق بملف الفرنسيين المعتقلين في إيران، أوضح عراقجي في حديث لوسائل إعلام إيرانية على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن كليهما أُدينا بتهمة التجسس، مضيفاً أن "السلطة القضائية أعلنت مساء أمس أنهما شُملا بالعفو الإسلامي" وتم الإفراج عنهما. وأشار إلى أن المواطنة الإيرانية مهديه إسفندياري أُفرج عنها وهي حالياً في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبشأن زيارة نائبه للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي إلى سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، بيّن عراقجي أن الزيارة "تندرج ضمن إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين التي تُعقد عادةً كل ستة أشهر بالتناوب في طهران ومسقط".

غروسي: إيران يجب أن تحسّن تعاونها مع المفتشين الأمميين

من جهة أخرى، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إن "المفتشين الدوليين لم يتمكنوا من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف" خلال حرب يونيو/ حزيران الماضي، مؤكداً أنه "لا توجد حالياً حاجة لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تراجع مستوى التفتيش".

غروسي شدّد على أنّ "إيران يجب أن تحسّن تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة بشكل جاد لمنع تصاعد التوتر مع الغرب". وفي حديثه إلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، أوضح أنه رغم تنفيذ الوكالة عدة عمليات تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى أهم المنشآت النووية، وهي فوردو، نطنز وأصفهان، التي تعرضت للقصف من الولايات المتحدة.

ولفت غروسي إلى أن تلك الهجمات ألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق، فيما لا يزال مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم العالي التخصيب في إيران مجهولاً، "الأمر الذي يثير حاجة متزايدة لاستئناف عمليات التفتيش بشكل كامل"، وفق قوله.