عدوان أميركي إسرائيلي على إيران: انفجارات ضخمة في طهران وقم

أخبار
القدس المحتلة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
28 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 09:02 (توقيت القدس)
+ الخط -

بدأ صباح اليوم  السبت هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، حيث سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. كما هزت انفجارات كبيرة مدينة قم. وفي حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني أن الهجوم أميركي إسرائيلي مشترك يجري الإعداد له منذ أسابيع، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن شن هجوم "استباقي" على إيران.

وبالتزامن مع الغارات العسكري، تتعرض إيران لهجمات سيبرانية كبيرة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على إيران أولاً بأول...

09:18 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
مصدر أمني إسرائيلي: استهدفنا كل القيادة الإيرانية

قالت القناة 14 نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت كل القيادة الإيرانية.

09:15 am

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": خامنئي ليس في طهران ونقل إلى مكان آمن

أفاد مسؤول لوكالة رويترز بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ليس في طهران وإنه جرى نقله إلى مكان آمن.

09:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إذاعة جيش الاحتلال: جزء من الغارات استهدف شخصيات كبيرة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن جزءا من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق منها.

09:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في عدة مدن في إيران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في مدن إصفهان وسط إيران، وكرج غربي طهران، وقم وكرمانشاه غرب البلاد.

09:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في مدينة قم

أفاد موقع "جماران" الإصلاحي الإيراني، بدوي انفجارات كبيرة في مدينة قم جنوبي طهران.

09:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
إسرائيل تطلق اسم "درع يهودا" على العملية العسكرية

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن اسرائيل أطلقت على العملية العسكرية ضد ايران اسم "درع يهودا".

09:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
بدء هجمات سيبرانية كبيرة على إيران 

أفادت وسائل إعلام إيرانية ببدء هجمات سيبرانية كبيرة على البلاد، إضافة إلى انقطاع خدمات الهواتف المحمولة في أجزاء من طهران.

09:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
استهداف جامعة عسكرية تابعة للحرس الثوري

أفاد مراسل "العربي الجديد" بوجود أنباء عن استهداف جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي طهران.

09:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
القناة 12: الهجوم نفذ بشكل مشترك مع الولايات المتحدة

أفادت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مسؤول أمني، بأن الهجوم نفذ بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

08:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

أصدرت وزيرة المواصلات، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)،) ميري ريغيف، قرارا بإغلاق المجال الجوي في إسرائيل أمام الرحلات المدنية، وطالبت بعدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر. وأضافت أنه "حالما تسمح الأوضاع الأمنية، سيُعاد فتح المجال الجوي وتُستأنف الرحلات من وإلى إسرائيل، وسيتم الإعلان عن ذلك قبل 24 ساعة من موعد استئناف الرحلات".

08:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
"فارس": صواريخ تصيب شارعي "دانشغاه" و"جمهوري" وسط طهران

قالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن هناك أنباء عن إصابة عدة صواريخ شارعي "دانشغاه" و"جمهوري" وسط العاصمة.

 

08:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
تصاعد أعمدة الدخان من محيط المقر الرئاسي في طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد"، بتصاعد أعمدة الدخان من محيط المقر الرئاسي في طهران.

 

08:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
جيش الاحتلال يقر إجراءات طارئة منها إغلاق المدارس

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سلسلة إجراءات من بينها، إغلاق المدارس، ومنع التجمهر والعمل باستثناء الضرورة.

08:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إسرائيل تعلن شن هجوم استباقي على إيران

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل بدأت هجوماً استباقياً ضد إيران لإزالة التهديدات. وفي أعقاب ذلك يُتوقَّع هجوم صاروخي وهجمات بطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب".

وأضاف أنه وقع "على أمر خاص يُفرض بموجبه اعتباراً من هذه اللحظة حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في إسرائيل".

08:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في مختلف المناطق بإسرائيل.

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
حطام الطائرة العسكرية في المطار، 27 فبراير 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

15 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية في بوليفيا

البوسعيدي في جنيف قبيل عقد جولة المفاوضات، 26/2/2026 فرانس برس
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

البوسعيدي: إيران ستتخلى عن اليورانيوم المخصب والسلام في متناول اليد

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الحرب على غزة | شهيد وسط قصف إسرائيلي مكثف على مناطق عدة