عدوان أميركي إسرائيلي على إيران: انفجارات ضخمة في طهران وقم

قالت القناة 14 نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت كل القيادة الإيرانية.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
بدأ صباح اليوم السبت هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، حيث سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. كما هزت انفجارات كبيرة مدينة قم. وفي حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني أن الهجوم أميركي إسرائيلي مشترك يجري الإعداد له منذ أسابيع، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن شن هجوم "استباقي" على إيران.
وبالتزامن مع الغارات العسكري، تتعرض إيران لهجمات سيبرانية كبيرة.
قالت القناة 14 نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت كل القيادة الإيرانية.
أفاد مسؤول لوكالة رويترز بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ليس في طهران وإنه جرى نقله إلى مكان آمن.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن جزءا من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق منها.
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في مدن إصفهان وسط إيران، وكرج غربي طهران، وقم وكرمانشاه غرب البلاد.
أفاد موقع "جماران" الإصلاحي الإيراني، بدوي انفجارات كبيرة في مدينة قم جنوبي طهران.
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن اسرائيل أطلقت على العملية العسكرية ضد ايران اسم "درع يهودا".
أفادت وسائل إعلام إيرانية ببدء هجمات سيبرانية كبيرة على البلاد، إضافة إلى انقطاع خدمات الهواتف المحمولة في أجزاء من طهران.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بوجود أنباء عن استهداف جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي طهران.
أفادت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مسؤول أمني، بأن الهجوم نفذ بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
أصدرت وزيرة المواصلات، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)،) ميري ريغيف، قرارا بإغلاق المجال الجوي في إسرائيل أمام الرحلات المدنية، وطالبت بعدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر. وأضافت أنه "حالما تسمح الأوضاع الأمنية، سيُعاد فتح المجال الجوي وتُستأنف الرحلات من وإلى إسرائيل، وسيتم الإعلان عن ذلك قبل 24 ساعة من موعد استئناف الرحلات".
قالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن هناك أنباء عن إصابة عدة صواريخ شارعي "دانشغاه" و"جمهوري" وسط العاصمة.
أفاد مراسل "العربي الجديد"، بتصاعد أعمدة الدخان من محيط المقر الرئاسي في طهران.
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سلسلة إجراءات من بينها، إغلاق المدارس، ومنع التجمهر والعمل باستثناء الضرورة.
قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل بدأت هجوماً استباقياً ضد إيران لإزالة التهديدات. وفي أعقاب ذلك يُتوقَّع هجوم صاروخي وهجمات بطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب".
وأضاف أنه وقع "على أمر خاص يُفرض بموجبه اعتباراً من هذه اللحظة حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في إسرائيل".
دوت صفارات الإنذار في مختلف المناطق بإسرائيل.