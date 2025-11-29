عدد شهداء حرب الإبادة في غزة يتجاوز 70 ألفاً

- تجاوز عدد الشهداء في غزة 70,000 نتيجة الحرب الإسرائيلية، مع استمرار ارتفاع الأعداد بسبب البحث عن الجثث تحت الأنقاض بعد وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر. - تعاني غزة من دمار هائل، حيث دمرت الحرب 90% من البنية التحتية، وتقدر السلطات وجود 9,500 مفقود تحت الأنقاض، مع صعوبة الوصول إليهم بسبب نقص المعدات الثقيلة. - تتهم منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، مشيرة إلى القيود الشديدة على دخول المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما يفاقم معاناة المدنيين.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، إنّ عدد الأشخاص الذين تأكد استشهادهم من جرّاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع تجاوز حاجز 70 ألفاً، وذكرت الوزارة في بيان أنها أضافت ما مجموعه 301 شخص إلى عدد الشهداء منذ يوم الخميس، ليرتفع العدد إلى 70100. وأشار البيان إلى أن اثنين منهم لقيا حتفيهما في أحدث الغارات الإسرائيلية، في حين تسنى التعرف على البقية من الأشلاء المدفونة منذ فترة تحت الأنقاض.

وحوّل القصف الإسرائيلي على غزة معظم القطاع إلى أنقاض. وفي الأشهر الأولى من الحرب، كان المسؤولون يحصون الجثث التي تصل إلى المستشفيات ويسجلون الأسماء وأرقام الهويات. وفي المراحل اللاحقة، قالت السلطات الصحية في غزة إنها أرجأت إدراج آلاف الشهداء الذين وردت عنهم تقارير في العدد الرسمي إلى حين إجراء الفحوص الطبية والقانونية وفحوص الطب الشرعي.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استمر عدد الشهداء المبلغ عنه في الارتفاع على نحوٍ مطرد، إذ تستغل السلطات هناك الهدوء النسبي للبحث عن الجثث في الحطام. وأفادت وزارة الصحة في غزة بأنّ إسرائيل قتلت منذ 11 أكتوبر 354 فلسطينياً وأصابت 906 آخرين، ضمن خروقاتها للاتفاق، وأكد البيان "وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمّرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم".

وإلى جانب الخروقات المتكرّرة، تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها إدخال مئات من الآليات الثقيلة اللازمة لرفع أطنان الركام لانتشال جثامين الفلسطينيين المدفونة تحت الأنقاض. ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجود نحو 9500 فلسطيني مفقودين إمّا تحت الأنقاض، أو لا يزال مصيرهم مجهولاً جراء الإبادة الإسرائيلية، وإلى جانب الضحايا، ألحقت حرب الإبادة الجماعية دماراً هائلاً طاول 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، مخلفاً 70 مليون طن من الركام.

والخميس الفائت، أعلنت منظمة العفو الدولية، أن إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة دون توقف رغم وقف إطلاق النار. وبحسب تقرير للمنظمة استند إلى شهادات عديدة لسكان غزة ودراسات دولية عدّة، بما في ذلك من الأمم المتحدة، خَلُصَ إلى أن "إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على دخول المواد الغذائية واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين".

(رويترز، العربي الجديد)