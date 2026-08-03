"عدالة": جلسة المحكمة العليا بشأن "أونروا" تعكس تصفية قضية اللاجئين

- المحكمة العليا الإسرائيلية تدعم سياسات الحكومة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستندة إلى موقف الدولة الذي يعتبر إسرائيل مسؤولة عن تقديم الخدمات في القدس المحتلة، مما أدى إلى إغلاق مقار "أونروا" وفرض قيود على عملها. - المحكمة ركزت على صلاحيات الدولة في القدس بدلاً من مناقشة انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مما يعكس تبنيها للإطار القانوني والسياسي للدولة وتجاهل حقوق اللاجئين. - مركز عدالة يؤكد أن القوانين الإسرائيلية تنتهك حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى عدم اعتراف المحكمة بمكانة اللاجئين القانونية.

أعلن مركز عدالة الحقوقي بالداخل الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماس ضد قانونين يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعكس تبني المحكمة السياسات الحكومية الساعية لتصفية قضية اللاجئين وتقويض حقوقهم، إذ إن هيئة المحكمة استندت خلال مداولاتها إلى موقف الدولة الذي يفيد بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات في القدس المحتلة.

وكانت إسرائيل أغلقت مطلع العام 2025 مقار "أونروا" في القدس المحتلة، وأجبرت موظفيها الأجانب على مغادرة البلاد. كما فرضت قيوداً على عمل الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد تصنيفها "منظمة إرهابية". وأضاف المركز، في بيان، أن المحكمة عقدت جلستها اليوم للنظر في الالتماس الذي قدّمه مركزا "عدالة" و"غيشا - مسلك" باسم عشرات اللاجئين الفلسطينيين، للطعن في قانونين أقرهما الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى جانب تعديل تشريعي أُقر في ديسمبر/كانون الأول 2025، ويستهدف عمل "أونروا". وأشار إلى أن الجلسة عُقدت بعد نحو عام وسبعة أشهر من تقديم الالتماس، وبعد سلسلة تأجيلات متكررة، رغم استمرار تنفيذ القوانين وما يترتب عنها من انتهاكات لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

أغلقت إسرائيل مطلع العام 2025 مقار "أونروا" في القدس المحتلة، وأجبرت موظفيها الأجانب على مغادرة البلاد

مبرر لإنهاء عمل "أونروا"

وذكر "عدالة" أن هيئة المحكمة استندت خلال مداولاتها إلى موقف الدولة الذي يفيد بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات في القدس المحتلة، وهو ما اعتبرته مبرراً لإنهاء عمل "أونروا" والاستعاضة عنها بجهات أخرى. وأضاف أن المحكمة انطلقت من هذا الافتراض "دون مساءلته أو فحص مدى قانونيته"، ودون التطرق إلى تداعياته على مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة.

مركز "عدالة": مداولات المحكمة ركزت بصورة أساسية على صلاحيات الدولة في القدس

وأوضح المركز أن مداولات المحكمة ركزت بصورة أساسية على صلاحيات الدولة في القدس، بدلاً من مناقشة ما ورد في الالتماس بشأن انتهاك الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأكد أن المحكمة تجاهلت إلى حد كبير واقع عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية المحتلة، رغم الاعتماد الواسع على خدماتها في ظل الحرب المتواصلة على القطاع والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات شمال الضفة. واعتبر مركز "عدالة" أن ذلك "يعكس تبني المحكمة الإطارَ القانونيَّ والسياسيَّ الذي عرضته الدولة، والقائم على التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية يمكن تصفيتها، متجاهلة الحقوق الفردية والجماعية للاجئين والالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وأشار المركز إلى أن الجلسة شهدت حضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب عضوي الكنيست تالي غوتليب وألموغ كوهين ونشطاء من اليمين، موضحاً أن بعضهم حاول الاعتداء على طاقم الدفاع وأطلق هتافات داخل أروقة المحكمة. وأضاف أن هيئة المحكمة أوصت في ختام الجلسة بسحب الالتماس، فيما أبلغ طاقم الدفاع المحكمة بأنه سيقدم موقفه بشأن مواصلة المداولات خلال عشرة أيام.

سهاد بشارة: المحكمة لا ترى اللاجئين الفلسطينيين ولا تعترف بمكانتهم القانونية

وكان الالتماس قد طعن في قانونين أقرهما الكنيست في أكتوبر 2024، إضافة إلى تعديل تشريعي أُقر في ديسمبر 2025 ألغى اتفاقية التعاون الموقعة بين "أونروا" وإسرائيل في العام 1967، ومنع أي تواصل رسمي مع الوكالة، واستهدف منشآتها وموظفيها، وفق مركز "عدالة"، الذي أوضح أن الالتماس أكد أن هذه القوانين "تنتهك الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الكرامة والصحة والتعليم والملكية، كما تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي باعتبارها قوة احتلال".

المحكمة لا ترى اللاجئين الفلسطينيين

ونقل بيان "عدالة" عن مديرة وحدته القانونية سهاد بشارة، مقدمة الالتماس والمترافعة فيه، قولها إن ما جرى خلال الجلسة "يؤكد أن المحكمة لا ترى اللاجئين الفلسطينيين ولا تعترف بمكانتهم القانونية أو بالحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي". وأضافت أن المحكمة "تبنت عملياً الإطار الذي تتبناه الدولة، وانصب اهتمامها على تبرير صلاحياتها بدلاً من مساءلتها بشأن انتهاك حقوق اللاجئين"، معتبرة أن ذلك يوفر غطاءً للسياسات الهادفة إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

(الأناضول)