- أكد الملك عبد الله الثاني على أهمية مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن، مشيراً إلى ضرورة تعزيز العمل الحزبي النيابي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لجذب الاستثمارات ورفع مستوى المعيشة. - شدد الملك على أهمية تطوير القطاع العام والنظام التعليمي والصحي وقطاع النقل، مؤكداً أن الأردن قادر على مواجهة التحديات بفضل إرادة شعبه ومؤسساته. - عربياً، أكد الملك دعم الأردن لأهل غزة واستمرار تقديم المساعدات، مشدداً على موقف الأردن الثابت تجاه القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات.

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الأحد إن الأردن قطع "شوطاً ليس بالقليل في الإصلاحات التي تعهدنا بها، لكن ما زال الطريق أمامنا طويلاً، ويتطلب عملاً منقطع النظير"، مشيراً إلى أن أمام مجلس الأمة "مسؤولية متابعة ما أُنجِز في مسار التحديث السياسي، وتعزيز العمل الحزبي النيابي". وأضاف، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان): "علينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة".

وتابع الملك عبد الله الثاني: "نحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام، ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات، وعلينا أن ننهض بنظامنا التعليمي، ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر، وأن نواصل تطوير نظامنا الصحي، وتحديث قطاع النقل، ليكون أكثر كفاءة في دعم التنمية وتحسين نوعية الحياة". وقال إن هذا الوطن "الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، التي لم تكن يوماً استثناءً في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، كان لزاماً أن يشق دربه بالإرادة، ولا خوف على الأردن القوي بشعبه ومؤسساته، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب".

عبد الله الثاني: نقف مع غزة

عربياً، قال ملك الأردن: "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكاناتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية". وتابع: "لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماماً كوطنهم". وأضاف: "انطلاقاً من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن، بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية". وجاء خطاب العرش أمام مجلس الأمة إيذاناً ببدء اجتماعات الدورة العادية الثانية.