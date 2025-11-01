عبد العاطي يدعو أوروبا إلى مشاركة فعّالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة

- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمارها، مشيراً إلى الجهود المصرية المستمرة والتحضيرات لعقد مؤتمر دولي في نوفمبر، داعياً لمشاركة أوروبية ودنماركية فعّالة. - تناول عبد العاطي ووزير خارجية الدنمارك قضايا إقليمية ودولية، مشيداً بدور الدنمارك في مجلس الأمن وتطلع مصر لتعزيز التنسيق المشترك، مرحباً بتنامي العلاقات الثنائية وزيارة الرئيس السيسي للدنمارك. - شدد عبد العاطي على متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة، وزيادة الاستثمارات الدنماركية في النقل البحري والطاقة المتجددة، وتفعيل نتائج القمة المصرية الأوروبية، داعياً لتوسيع الاستثمارات الأوروبية والدنماركية.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدماً في إعادة إعماره، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها القاهرة منذ أكثر من عامين وصولاً إلى قمة شرم الشيخ، وما تلاها من تحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزّة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، داعياً إلى مشاركة أوروبية ودنماركية فعّالة في المؤتمر.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي، اليوم، مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن، حيث تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدّمتها أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا والسودان وسورية، ومنطقة القرن الأفريقي والساحل، فضلاً عن قضية الأمن المائي المصري.

وأشاد عبد العاطي بالدور الفاعل للدنمارك في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2025-2026، مؤكّداً تطلّع مصر إلى تعزيز التنسيق المشترك خلال فترة عضويتها، وأيضاً أثناء رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي. وفي الشأن الثنائي، ثمّن الوزير عبد العاطي مشاركة ملكة الدنمارك الملكة ماري في الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مرحباً بتنامي الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر/ كانون الأول 2024، التي شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.

وشدد عبد العاطي على أهمية متابعة تنفيذ بنود اتفاق الشراكة، خصوصاً في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم التنسيق في القضايا الدولية، مشيراً إلى أهمية تدشين مجلس الأعمال المصري-الدنماركي، وزيادة الاستثمارات الدنماركية في مجالات النقل البحري والطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة. كما أكد أهمية التعاون القائم بين البلدين في ملف الهجرة وتعزيز المكون التنموي، وفتح مسارات للهجرة النظامية للعمالة المصرية الماهرة بما يخدم مصالح الطرفين.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تفعيل نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستعرض الفرص والمحفزات الاستثمارية التي تقدمها مصر، داعياً إلى توسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية والدنماركية، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الدنماركية.