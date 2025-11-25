عبد العاطي في بيروت على وقع تأكيد السيسي دعم مصر لسيادة لبنان

- وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى بيروت لتعزيز العلاقات المصرية اللبنانية، مؤكداً دعم مصر للبنان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. - أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً بنظيره اللبناني جوزاف عون، مشدداً على دعم مصر لسيادة لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تعزيز التعاون بين البلدين. - تأتي زيارة عبد العاطي في إطار الجهود المصرية لخفض التوترات في لبنان، وسط تصاعد الأوضاع، واستكمالاً لحراك مصري سابق لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل.

وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى مطار بيروت مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، في وقت أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

لنظيره اللبناني جوزاف عون موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان، وذلك في اتصال هاتفي بمناسبة ذكرى استقلال لبنان. وأكد السيسي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، اعتزاز القاهرة بـ"ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ وتعاون مستمر".

وقال إن السيسي شدّد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، إلى جانب دعم سياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. من جانبه، عبّر عون عن شكره وتقديره لمصر ورئيسها، مؤكداً عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، وحرص بيروت على تعزيز علاقاتها المتميزة مع القاهرة. كما ثمّن الدعم المصري المتواصل للبنان، ولا سيما للجيش اللبناني، قائلاً إن بلاده تتطلع إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي للمؤسسة العسكرية في ضوء "المسؤوليات الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقها".

في موازاة ذلك، وصل عبد العاطي إلى مطار بيروت، حيث استقبله وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في زيارة تعكس استمرار الحضور المصري الفاعل في الساحة اللبنانية. وأكد عبد العاطي عقب وصوله أن مصر تساند لبنان "دون تحفظ"، في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى حرص القاهرة على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في هذه "المرحلة الدقيقة".

ويعقد عبد العاطي يوم غد الأربعاء، لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وذلك في إطار الجهود المصرية "من أجل المساعدة على خفض التوترات وإرساء الاستقرار"، خصوصاً بعدما بدأت تطورات الأوضاع في لبنان تأخذ منحى تصاعدياً خطيراً يضاعف المخاوف الداخلية والخارجية من عودة الحرب الموسَّعة. وتأتي زيارة عبد العاطي استكمالاً للحراك المصري المكثّف الهادف إلى محاولة إيجاد حلّ للأزمة بين لبنان وإسرائيل، وقد ارتكز آخره على الجولة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في بيروت يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وطرح خلالها أفكاراً لاحتواء التصعيد، من دون الإعلان رسمياً عن تفاصيلها، بيد أن المساعي كلها لم تُترجم بعد ميدانياً، بل ارتفع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية منذ تاريخ الزيارة، وقد شملت الأحد الضاحية الجنوبية لبيروت.