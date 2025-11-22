عبد العاطي: الإسراع بتشكيل القوة الدولية في غزة ضرورة ملحّة

- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أهمية مشاركة بريطانيا وإسبانيا في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي ستستضيفه مصر. - بدأت الإدارة الأميركية بتسريع تشكيل القوة متعددة الجنسيات في غزة، مع توقع وصول الدفعة الأولى من الجنود في 2026، وأعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود، بينما تستمر الجهود للحصول على التمويل اللازم. - تناول عبد العاطي تطورات الأزمة السودانية، مشيداً بالتقدم في العلاقات الثنائية مع إسبانيا في مجالات الاستثمار والسياحة والتعليم، مما يعكس دور مصر كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقاءين منفصلين مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على هامش قمة مجموعة العشرين اليوم السبت، أن الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة بات ضرورة ملحّة لحماية ترتيبات التهدئة، وضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن القطاع.

وشدد عبد العاطي خلال لقائه مع باول، على أن تنفيذ القرار الأممي يشكّل ركيزة أساسية لبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكداً أن مصر تعمل مع مختلف الأطراف لضمان التزام المجتمع الدولي بما جرى الاتفاق عليه في إطار اتفاق شرم الشيخ، ومشيراً إلى تطلع القاهرة لمشاركة فاعلة من بريطانيا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي ستستضيفه مصر.

وخلال لقائه بنظيره الإسباني، نوّه عبد العاطي بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية عام 2024، مؤكداً أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة، بما يمهّد الطريق لبدء عملية إعادة إعمار حقيقية ومستدامة، كما عبّر عن تطلع القاهرة لمشاركة إسبانيا في المؤتمر الدولي الذي تُحضّر له مصر.

وبعد وقت قصير من موافقة مجلس الأمن على قرار نشر القوة متعدّدة الجنسيات في قطاع غزة، بدأت الإدارة الأميركية بتسريع تشكيلها. وصرّح مسؤول أميركي لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية مساء الأربعاء، بأنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026". وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة، ولم يحدد أيّ دول يقصد، لكن مصدراً آخر قال إنّ أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود، ولم تبدأ بعد التدريبات استعداداً لنشر القوة في غزة، ولا تزال الجهود مستمرة للحصول على التمويل الواسع المطلوب لتشغيلها في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي للقناة الإسرائيلية أنه إلى جانب الدول العربية، طُلب أيضاً من دول أوروبية تقديم المساعدة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، تناول عبد العاطي خلال لقائه مع الجانب البريطاني، آخر تطورات الأزمة السودانية، مستعرضاً جهود القاهرة في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. وفي لقائه مع وزير خارجية إسبانيا، أشار عبد العاطي إلى التقدم في العلاقات الثنائية التي جرت ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتعاون المتنامي في مجالات الاستثمار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والطب، والهجرة.

ويعكس تأكيد القاهرة في اللقاءين أولوية تنفيذ قرار مجلس الأمن والإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية، تمسّكها بدورها وسيطاً رئيسياً في الملف الفلسطيني، وحرصها على ضمان ترتيبات أمنية وإنسانية تفتح الطريق أمام إعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.