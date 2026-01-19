عبد الرحمن سلامة محافظ الرقة... مقاتل ورجل أعمال

- تم تعيين عبد الرحمن سلامة محافظًا للرقة بعد سيطرة القوات الحكومية على المحافظة وتوقيع اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية. سلامة، المعروف بـ"أبو إبراهيم"، كان قائدًا في هيئة تحرير الشام ونجا من محاولات اغتيال عديدة. - سلامة يدير شركة "الراقي" للإنشاءات، التي اتُهمت بالاحتكار في إدلب، لكنها ساهمت في النهضة الصناعية والبنيوية هناك. الشركة استحوذت على مناقصات كبيرة بدعم تركي. - السلطات السورية تعمل على تفعيل المؤسسات الحكومية في الرقة بعد دخول الجيش السوري، مع إعادة تشغيل سد الفرات وتقديم الخدمات الأساسية.

كشف محافظ حلب عزام الغريب عن تعيين نائبه عبد الرحمن سلامة محافظًا لمحافظة الرقة، وذلك بعد سيطرة القوات الحكومية أمس الأحد بشكل كامل على المحافظة، وتوقيع اتفاق بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي ظلت تسيطر عليها منذ انتزعتها من تنظيم "داعش" عام 2017 بدعم من التحالف الدولي. وأثنى الغريب، في حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" يوم الاثنين، على "صديق درب الكفاح ومسيرة التحرير"، وعلى الجهود التي بذلها سلامة خلال فترة عمله في محافظة حلب.

وسلامة، الملقب بـ"أبو إبراهيم" من مواليد عندان بريف حلب عام 1971، انضم إلى صفوف الثورة السورية عام 2011، وكان أحد قادة جبهة النصرة في المدينة، قبل أن يصعد سلّماً قيادياً سريعاً في هيئة تحرير الشام (الاسم التالي لجبهة النصرة) حيث قاد لواء عمر بن الخطاب، وتحوّل إلى إحدى أذرع الهيئة الأمنية. وتعرض لعدة محاولات اغتيال نجا منها. ويعد من رجال الأعمال المؤثرين، نظراً إلى إدارته شركة "الراقي" للإنشاءات، التي كان لها مشاريع سكنية وخدمية كبيرة في الشمال السوري، وتعرضت لاتهامات بالاحتكار وإقصاء المنافسين واستحواذ على مناقصات كبيرة بدعم تركي.

ويعتبر بعضهم أن أنشطة شركته أسهمت بدرجة كبيرة في النهضة الصناعية والبنيوية التي شهدتها إدلب، في السنوات الأخيرة. وكانت الشركة تُتهم باحتكار السوق الاستثماري في إدلب، وإقصاء المنافسين، الذين تقدموا لمشاريع مشابهة إذ استحوذت على مناقصات شق طرق وإنشاء مشاريع إعمار وسكنية تتبع لمنظمات، مثل "آفاد” التركية. ومنذ إطاحة نظام الأسد، ظهر سلامة في مناسبات عديدة بجانب الرئيس أحمد الشرع من دون منصب رسمي. ورافقه في رحلته إلى السعودية وتركيا، كما ظهر في أكثر من مناسبة في القصر الجمهوري.

وعملت السلطات السورية على تفعيل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في محافظة الرقة تزامناً مع دخول الجيش السوري إلى المحافظة. وذكر بيان لوزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، عقب وصول قوات الجيش السوري، السبت، إلى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، قبل أن يسيطر، الأحد، على مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف المحافظة، أنه جرى تكليف القائم بأعمال الإدارة المحلية في محافظة الرقة بالتوجه فوراً إلى المحافظة والبدء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى إطلاق الخدمات الأساسية بالتوازي مع دخول الجيش. كما أعلنت وزارة الطاقة السورية، الأحد، إعادة إدارة سد الفرات وتشغيل مرافقه إلى العاملين والفنيين المختصين، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري على المنطقة، وانسحاب قوات "قسد" التي سيطرت عليه سنوات.