- أكد عبد الرحمن محمد السيد التزامه بإزالة المال الفاسد من السياسة وتوفير الرعاية الصحية للجميع، مهاجمًا منافسه الجمهوري مايك روجرز ووصفه بأنه "جبان" و"يلعق حذاء ترامب"، ودعا الديمقراطيين للتكاتف لتحقيق هذه الأهداف. - شدد السيد على التزامه بسلامة جميع الأديان ومكافحة معاداة السامية، مشيرًا إلى تجربته الشخصية في مصر وكيف أثرت على حياته، مؤكدًا أن قصته في الولايات المتحدة كانت "أقرب إلى الخيال". - هاجم السيد لجنة أيباك والأموال الضخمة التي أنفقت ضده، مشيرًا إلى أن حملته أثبتت أن قوة الحركة الشعبية تفوق المال، ووجه الشكر للسيناتور بيرني ساندرز وفريق حملته.

في خطاب النصر، لم ينتظر المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي، عبد الرحمن محمد السيد(عبدول السيد)، الاحتفال بفوزه على منافسته الديمقراطية هايلي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية، بل تعهد بإرسال منافسه الجمهوري مايك روجرز، في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى حيث كان يقيم في فلوريدا، ووصفه بأنه "جبان" وبأنه "يلعق حذاء ترامب". كما دعا الديمقراطيين إلى العمل معاً لإخراج المال الفاسد من السياسة، وإعادته إلى جيوب المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للجميع.

التزامي بسلامة إخوتي اليهود يماثل التزامي بسلامة بناتي

أكد عبدول السيد التزامه بسلامة اليهود، ومكافحة معاداة السامية، وحماية معتنقي جميع الأديان، وكذلك غير المتدينين. وقال: "إلى كل إخوتي من معتنقي الديانة اليهودية، أو أي ديانة أخرى، أو حتى من لا يعتنقون أي دين: أريد أن تعلموا أن التزامي بسلامتكم، وسلامة اليهود، يماثل تماماً التزامي بسلامة بناتي".

وأشار، رداً على سؤال، إلى أنه دان علناً هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكنه في الوقت نفسه يرفض إرسال الأموال "لقتل الأطفال والنساء والأبرياء في غزة".

واستحضر عبدول في كلمته حياته في مصر مع أسرته، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يصبح سائق سيارة أجرة في مصر، مثل أبناء عمومته، ووصف قصته في الولايات المتحدة بأنها "أقرب إلى الخيال". وقال: "لولا صدفة أتاحت لوالدي الهجرة إلى ديترويت والالتحاق بالجامعة، لانتهى بي المطاف سائقاً في مصر مثل أبناء عمومتي. لقد قضيت كثيراً من فصول الصيف في طفولتي هناك، حيث عشت تجارب شكلت مسار حياتي بطريقة لم تكن لتحدث لولا تلك الظروف".

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وهاجم عبدول منافسه الجمهوري مايك روجرز بشدة، قائلاً: "مايك قضى 14 عاماً في الكونغرس، وكان هدفه الوحيد معرفة كيفية جني الأرباح الشخصية بمجرد رحيله. وبعد أن تقاضى شيكاً تلو الآخر من الشركات الكبرى مقابل تمكينها من نهب جيوبكم، ذهب ليجني ثمار ذلك في فلوريدا. حسناً، إذا أردت الذهاب إلى فلوريدا فاذهب، لكنني أعدك بأننا سنعيدك إلى فلوريدا في شهر نوفمبر".

وأضاف أن مشكلته مع منافسه تكمن في أن "سياساته ورؤيته ومنظوره أصبحت بالية وقديمة"، وأنه "عاد إلى فلوريدا ليربط كل عقار يملكه دونالد ترامب بمساعيه للحصول على تأييده". ووجه رسالة إلى الناخبين قائلاً: "إذا أردتم سيناتوراً يلعق الأحذية، فلا بأس، اختاروا مايك روجرز. أما إذا كنتم تريدون شخصاً يقف في وجه دونالد ترامب، فالخيار الصحيح موجود هنا أمامكم"، في إشارة إليه هو نفسه.

ووصف عبدول منافسه بأنه "أسوأ نسخة ممكنة للحزب الجمهوري، ويجسد أسوأ ما في تيار المحافظين الجدد"، وأنه "مجرد أداة في يد الشركات الكبرى". كما أشار إلى ما وصفها بتناقضات منافسه، قائلاً إنه "أقسم عدة مرات أنه لن يدعم دونالد ترامب على الإطلاق، قبل أن ينتهي به الأمر وهو يلعق حذاءه".

وتحدى عبدول روجرز، مطالباً إياه بالموافقة على إجراء خمس مناظرات، وتعهد بهزيمته، قائلاً: "مايك، سأقولها بوضوح: أعلم أنك سترفض المواجهة لأنك جبان. لنعقد خمس مناظرات. كلانا يعلم أنك ستنهار أمام سجلك. لن تجد أي رحمة في ميشيغن أمام الناس الذين سيحاسبونك على ما فعلته. سنعيدك إلى حيث تنتمي، في فلوريدا. وآمل أن أتلقى منك رداً اليوم".

وأشار عبدول إلى محاولة الجمهوريين والرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام اسمه الكامل، عبد الرحمن محمد السيد، للدلالة على هويته بهدف ترهيب الناخبين، وقال: "يعتقدون أنهم يستطيعون استخدام اسمي الكامل ضدي، ولكن يا مايك، استمع إلي جيداً. إذا كنت عاجزاً عن نطق الاسم، وهو عبد الرحمن، فمن الأفضل ألا تذكره على الإطلاق. إنهم يعلمون أن السبيل الوحيد لتحقيق الفوز هو جرّنا إلى الوحل، وإقناعنا بأن ما يفرقنا أكبر مما يجمعنا". وأضاف: "اسمي لا يرفع أسعار الغاز، واسمي لا يأخذنا إلى الحروب".

كما هاجم السيد لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) والأموال التي ضُخت ضده في الانتخابات، قائلاً: "ليس من المعتاد أن تتمكن من هزيمة إنفاق خارجي يبلغ 70 مليون دولار، وهو رقم قياسي أُنفق في حملة انتخابية ضد مرشح ديمقراطي في انتخابات تمهيدية. وما أثبتناه هو أن قوتنا تفوق قوة أموالهم. لقد أثبتنا أنه إذا كنت مستعداً لبناء حركة من الصفر، والسفر عبر ولايتك، وإجراء حوارات في قاعات كبيرة وصغيرة، في وقت لا يهتم فيه الناس بالانتخابات، ولا حتى بأسعار الوقود أو السلع الغذائية أو السكن أو الرعاية الصحية، فيمكنك بناء حوار يتطور ليصبح حركة قادرة على الانتصار"، موجهاً الشكر إلى أعضاء حملته.

وخص عبدول السيد السيناتور بيرني ساندرز بتحية خاصة، ووصفه بأنه أول الداعمين له، وقال إنه "شجع مؤيديه وأنصاره على العمل معنا". وأضاف: "آمل فقط أن أتمكن من حمل تلك الراية، والمساهمة في مواصلة النضال من أجل حقوق العمال، ومن أجل توفير الرعاية الصحية للجميع"، وهي القضية التي يرفعها السيناتور الديمقراطي اليساري المخضرم طوال مسيرته السياسية.

كما وجه الشكر إلى زوجته وأسرته، وإلى فريق حملته الذي قال إنه يضم أكثر من 300 شخص، إضافة إلى المتطوعين، الذين بلغ عددهم 12 ألفاً، وشاركوا في طرق الأبواب لمواجهة إنفاق خارجي وصفه بأنه هائل وغير مسبوق.

وقال السيد، المعروف باسم "عبدول": "واجهنا تحديات كبيرة؛ فالشركات وجماعات المصالح الخاصة تفضل أن تختار ممثلينا المنتخبين بدلاً من أن نختار نحن من يمثلنا. لقد أنفقوا مبالغ طائلة وغير مسبوقة لهزيمتنا، وأطلقوا حملات إعلانية هجومية متواصلة ملأت الشاشات وجذبت الأنظار في كل مكان". وأضاف أن فوزه أثبت أنه "يمكن إنفاق الأموال الطائلة على الأكاذيب، لكن ذلك لا يحولها إلى حقيقة، وأن التواصل مع الناس واحترام آمالهم يظل عالقاً في الأذهان أكثر بكثير من إعلان تلفزيوني مدته 30 ثانية يعاد بثه مراراً وتكراراً".