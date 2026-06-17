عبدي: مباحثات في أربيل حول دمج "قسد" والإدارة الذاتية بمؤسسات الدولة

- اجتماع في إقليم كردستان العراق جمع مظلوم عبدي وتوماس براك ونيجيرفان بارزاني لبحث تطورات الملف السوري، مع التركيز على دمج قوات "قسد" والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية. - النقاشات تناولت دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز المسار السياسي الشامل في سوريا، مع التأكيد على مشاركة جميع المكونات السورية في صياغة مستقبل البلاد. - الاجتماع يعكس استمرار الاتصالات السياسية بين الأطراف المعنية، مع التركيز على تنفيذ الاتفاقات القائمة ودعم الاستقرار الإقليمي والحلول السلمية للأزمات.

شهد إقليم كردستان العراق اجتماعاً جمع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى سورية والعراق توماس براك، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، خُصص لبحث تطورات الملف السوري، ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة مع الحكومة السورية، إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال عبدي، في بيان نشره ليل الثلاثاء، إنه التقى براك وبارزاني في أربيل، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول "ملفات مهمة"، في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قوات "قسد" والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد.

وأضاف عبدي أن النقاشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب، ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سورية، بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل البلاد. كما أشار إلى الدور الذي يؤديه إقليم كردستان العراق في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة.

من جهته، قال بارزاني إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سورية والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد بحسب ما أورده في بيان، أهمية الحوار والتنسيق والجهود المشتركة بين مختلف الأطراف من أجل الحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات "قسد"، والذي أُعلن عنه في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن مجموعة من البنود المتعلقة بترتيب الأوضاع في مناطق شمال سورية وشرقها. ومن أبرز البنود التي يجري العمل على تنفيذها عودة النازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية، والإفراج عن المعتقلين، ودمج القوات العسكرية التابعة لـ"قسد" ضمن الجيش السوري، إضافة إلى دمج قوات الأمن الداخلي التابعة لها، المعروفة باسم "الأسايش"، ضمن مؤسسات قوى الأمن الداخلي السورية.

ويعكس الاجتماع الذي استضافته أربيل استمرار الاتصالات السياسية بين الأطراف المعنية بالملف السوري، في ظل متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين دمشق و"قسد"، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتعزيز فرص التوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمة السورية.