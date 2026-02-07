عبدالله الثاني وأردوغان يؤكدان في اسطنبول على سيادة جميع الدول

- تعزيز التعاون الثنائي: عقد الرئيس التركي والعاهل الأردني مباحثات في إسطنبول لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية، ودعم جهود التهدئة في المنطقة، مع التأكيد على سيادة الدول لتحقيق السلام والاستقرار. - القضية الفلسطينية والقدس: أكد الجانبان رفضهما للإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، ودعمهما لحل الدولتين، مع التأكيد على دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس. - التعاون الإقليمي: شدد الزعيمان على أهمية دعم استقرار سوريا وتعزيز التعاون الثلاثي مع تركيا وسوريا، واستخدام الحوار لحل الأزمات مع إيران.

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات اليوم السبت في إسطنبول مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تناولت سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والعسكرية، بما يخدم المصالح الثنائية ويدعم جهود التهدئة في المنطقة. وأكد العاهل الأردني والرئيس التركي، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، خلال مباحثات ثنائية تلتها أخرى موسعة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول، ضرورة الحفاظ على سيادة جميع الدول بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، فيما ثمن العاهل الأردني جهود تركيا الحثيثة في هذا الإطار.

وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال زيادة تدفق المساعدات الإغاثية والبدء بجهود إعادة الإعمار. وبخصوص الضفة الغربية، جدد الجانبان رفضهما التام للإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، وسياسات الضم والتهجير التي تقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

كما أعربا عن رفضهما القاطع أية محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس، إذ أكد الملك عبد الله الثاني استمرار الأردن بلعب دوره في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية هناك، بموجب الوصاية الهاشمية عليها. وأكد العاهل الأردني والرئيس التركي دعمهما الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وجرى التأكيد خلال المباحثات على أهمية دعم جهود سورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، والحرص على تعزيز التعاون بين الأردن وتركيا وسورية، خاصة في مجال النقل. وحول التطورات المرتبطة بإيران، أكد الملك عبد الله والرئيس أردوغان أهمية استخدام الوسائل السلمية والحوار لحل الأزمة وخفض التوترات.

ولفت الرئيس التركي إلى اهتمام بلاده بزيادة التعاون وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات مع الأردن، مبينا أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور ثمانين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكد أردوغان الدور المهم للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس في رعاية هذه المقدسات.