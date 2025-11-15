عباس يعدّل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة

- شهدت الحكومة الفلسطينية تعديلاً وزارياً بتعيين محمد فاروق زكي الأحمد وزيراً للنقل والمواصلات، بعد استقالة وزير المالية عمر البيطار، في ظل أزمة مالية خانقة بسبب عدم دفع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية. - تأتي هذه التغييرات بعد وقف وزير النقل السابق ومدير عام هيئة المعابر عن العمل بسبب اتهامات بالفساد، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الحكومة في إدارة الأزمات المالية والإدارية. - أعلن الرئيس عباس عن إرسال وفد للتشاور مع اليونيسكو لتطوير المناهج التعليمية الفلسطينية بما يتماشى مع المعايير الدولية، في خطوة لتعزيز التعليم الفلسطيني.

عدّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسمياً، اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، بعدما أدى وزير جديد اليوم اليمين الدستورية. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فقد أدى محمد فاروق زكي الأحمد اليمين القانونية، أمام عباس، وزيراً للنقل والمواصلات، وذلك وفقاً للمرسوم الرئاسي بتعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشرة برئاسة مصطفى. وحضر مصطفى مراسم أداء اليمين القانونية، فضلاً عن مستشار الرئيس القانوني وائل لافي.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت الحكومة الفلسطينية الأحد الماضي، استقالة وزير المالية عمر البيطار من منصبه، وتكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية، بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، مشيرة إلى أن محمد الأحمد سيؤدي اليمين الدستوري أمام عباس وزيراً للنقل والمواصلات، وهو ما حدث اليوم. ويأتي الإعلان عن استقالة وزير المالية والتعديل الوزاري في الحقيبتين الوزاريتين في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، إثر عدم دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أموال عائدات الضرائب "المقاصة" الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات دولية.

ومنذ سنوات عدّة، لم تتمكن الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها، وزادت الأزمة إثر امتناع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن دفع أموال المقاصة خلال الأشهر الماضية، كما يأتي التعديل الوزاري واستقالة وزير المالية بعد أكثر من شهر على وقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن مهامه ولاحقاً استقالته، وكذلك وقف مدير عام هيئة المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا عن العمل، إذ جاء وقفهما عن العمل إثر اتهامات لهما بقضايا فساد.

عباس يوجه بإرسال وفد للتشاور مع "اليونيسكو"

في سياق آخر، أعلن عباس اليوم أنه سيوجه الحكومة الفلسطينية بإرسال وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، للتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونيسكو" حول مواءمة مناهج التعليم الفلسطينية للمعايير الدولية التي تعتمدها اليونسكو. وأشار عباس خلال اتصال هاتفي مع مدير عام اليونيسكو خالد العناني، الذي استلم مهام عمله أخيراً، إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي دولة فلسطين لتطوير التعليم من حيث الشكل والمضمون، وبما يحافظ على جوهر الوعي الوطني الفلسطيني، ويتلاءم مع معايير اليونيسكو والالتزامات الدولية.