عباس يدعو إلى ضرورة أن يشمل اتفاق الهدنة في إيران الأراضي الفلسطينية

- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى شمول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأراضي الفلسطينية ولبنان، مؤكداً أن ذلك يعزز سيادة وأمن المنطقة. - رحبت الرئاسة الفلسطينية باتفاق الهدنة، مشيدة بجهود باكستان والأطراف الداعية للسلام، ومؤكدة على أهمية استمرار هذه الجهود لتحقيق وقف دائم للحرب. - أكدت القيادة الفلسطينية على ضرورة انطلاق أي حل إقليمي شامل من مبادرة السلام العربية، لضمان حضور القضية الفلسطينية في التسويات الإقليمية المستقبلية.

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأميركية الأراضي الفلسطينية، التي تتعرض، سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة، وكذلك في ما يتعلق بوقف العدوان على لبنان الشقيق. وقال عباس، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "إننا نعتبر ذلك خطوة هامة في تعزيز سيادة دول المنطقة بأسرها وأمنها واستقرارها".

ووفق البيان، رحّبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم صباح اليوم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، معتبرة ذلك خطوة إيجابية وهامة نحو تحقيق الاستقرار. وثمّنت الرئاسة الفلسطينية الجهود التي بذلتها باكستان وجميع الأطراف الداعية إلى وقف الحرب، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق وقف دائم لحالة الحرب في المنطقة.

بدوره، رحّب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، في تصريح صحافي، باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، معتبراً إياه خطوة في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتنظر القيادة الفلسطينية إلى أن أي حل إقليمي شامل للمنطقة يجب أن ينطلق من مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في القمة العربية في بيروت عام 2002، وتم تبنيها لاحقاً من منظمة المؤتمر الإسلامي.

وكان "العربي الجديد" كشف في الثلاثين من الشهر الماضي، نقلاً عن مصدر فلسطيني مسؤول، أن وفداً قيادياً فلسطينياً بحث، خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، إعادة وضع المبادرة العربية على طاولة أي حل إقليمي مطروح لإنهاء الحرب الإسرائيلية الأميركية الإيرانية، لضمان حضور القضية الفلسطينية في أي تسويات إقليمية، وإعادة طرح المبادرة العربية ضمن أي حل إقليمي قادم.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بعدما شهدت الساعات الماضية جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إليه قبيل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لطهران. وذكر أنه وافق على وقف الهجوم على إيران لمدة أسبوعين وذلك بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروت سوشال": حققنا جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، ونحن في مسار متقدم من أجل إبرام اتفاق نهائي يخص السلام الدائم مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط". وتابع الرئيس الأميركي: "توصلنا إلى مقترح من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي يمكن التفاوض حوله." وأشار إلى أن جل النقاط الخلافية التي كانت قائمة في السابق "جرى التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران". وأضاف أن فترة الأسبوعين المقبلة "ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه".