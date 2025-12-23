عام على سقوط الأسد... سورية في مواجهة الاستنزاف

كادت أصداء التسريبات الخاصة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تغطي على أخبار احتفالات السوريين بالذكرى الأولى لسقوط نظامه، وهروبه إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل أن تصل إلى دمشق قوات عملية "ردع العدوان" التي انطلقت من إدلب في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتمكنت في غضون أيام من الاستيلاء على المدن الكبرى، حلب، حماة، حمص، ومن ثم العاصمة. ظهر الأسد في شريط مصور يقود سيارة ماركة هوندا، وإلى جانبه مديرة مكتبه الإعلامي لونا الشبل، وهو يتفقد مناطق شهدت مواجهات عسكرية في غوطة دمشق. واللافت هو المستوى الهابط للحوار بينهما، وحديث الأسد الساخر من السوريين، بمن فيهم عائلته، الأمر الذي لعب دوراً مهماً في فضحه على المستوى الذاتي، وكشف، بما لا يدع مجالاً للشك، عن جوانب مهزوزة من شخصيته، وظهر كائناً غير متوازن نفسياً، يفتقر إلى أبسط المقومات التي يجب أن يتحلى بها رجل الدولة.

شريط بشار الأسد ولونا الشبل

الأهم من ذلك، أن الشريط قدم الأسد بلا مساحيق، ومن دون تمثيل، ونقل عنه جملة من المواقف والآراء، حيال الحرب في سورية والتدمير والضحايا، وعكس أنه كان على علم بتطورات الأحداث والمسؤولية عنها، ما يزيد من ضرورة المطالبة بتسليمه من أجل محاكمته لكونه مجرم حرب. ومن جانب آخر، سيبدد الشريط سحابة من الأوهام لدى فئات لا تزال تحنّ، أو تأمل عودة آل الأسد لحكم سورية من جديد. عام مرّ على سقوط الأسد، تبدو سورية وقد انتقلت خلال هذا الوقت القصير إلى حال آخر. لم تطوَ صفحة الماضي الثقيل بعد، لكنها فتحت واحدة جديدة، بدأت تكتب عليها تاريخاً مختلفاً. ومع ذلك لا يزال الماضي يشدها بقوة نحو الوراء، نتيجة لحجم الملفات المتراكمة، والمصاعب التي تركها النظام السابق، وهي تحتاج إلى عقد من الزمن على الأقل من أجل رفع آثار الدمار، وتمهيد طريق التعافي الطويل.



هناك عدد كبير من الورش التي تعمل على إصلاح وترميم وترتيب وتنظيف العاصمة

لا يقتصر الأمر على تواضع الخدمات الأساسية، بل ينسحب إلى آلية عمل مؤسسات الدولة، التي تحتاج إلى أضعاف الجهد الحالي، كي تلبي مطالب شعب طحنته الحرب، وشردت القسم الأكبر منه. وهذا لا يعني أن لا شيء تغير على الأرض، بل حصل تحول مهم، وهذا ما يفسر تقاطع أغلب نتائج الاستطلاعات عند مؤشرات الأمل والأمان والتفاؤل بالمستقبل. تكشف مصاعب الوضع السوري ورهاناته عن مسافة كبيرة بين النظريات والواقع، ويتأكد كل يوم أن التراكمات الكبيرة تُسقط إمكانية تطبيق نماذج مسبقة الصنع من أجل تقديم حلول، وفتح طرق من أجل التقدم للأمام. هناك حاجة إلى إعادة بناء جهاز الدولة، قبل كل شيء كي تتمكن من إدارة البلد لجهة توفير الخدمات الأساسية من أمن وصحة وتعليم وطاقة. وهذه مسألة تتقدم ليس بسرعة كافية، لكن بفارق ملحوظ بين وضع اليوم، وما كان عليه قبل ستة أشهر. وتفيد معلومات رسمية عن تحول مهم في خلال فترة قريبة أقصاها ستة أشهر.

يبدو أن هناك عدداً كبيراً من الورش التي تعمل على إصلاح العاصمة وترميمها وترتيبها وتنظيفها. وهذا ملحوظ منذ الخروج من المطار باتجاه وسط مدينة دمشق. فأعداد كبيرة من العمال منتشرة على طول الأوتوستراد، ومنهمكة بأعمال نظافة وتمديدات كهربائية وإصلاح حفر الطرق والإشارات والعلامات الضوئية. ويتكرر المشهد في أماكن أخرى من العاصمة، التي تبذل جهداً لتحسين الإيقاع العام. وباتت شرطة السير، ودوريات الأمن العام، منتشرة بكثرة في الشوارع، واتسعت مساحة المناطق المضاءة، وارتفع عدد ساعات التيار الكهربائي. وزادت أعداد عمال النظافة، لكنها متفاوتة بشكل ملحوظ من حيّ لآخر، ولم تعد أكوام ركام المباني كما كانت عليه، ما يدل على جهد كبير وتقدم في مساعي إعادة البناء. وهنا يمكن التوقف أمام ملاحظة مهمة، وهي أن الحجم الهائل للدمار الذي لحق بالبلد، يجعل من أي إنجاز متواضعاً مهما بلغت قيمته.

مقابل ذلك، هناك مظاهر لم تكن بارزة للعيان على النحو الذي عليه اليوم، وهي اكتظاظ العاصمة بأعداد كبيرة من الفتيان والشباب من محافظات الجزيرة السورية، الرقة، دير الزور، الحسكة. وقد كان وجودهم سابقاً مركزاً في وسط العاصمة في منطقة المرجة، ولكنهم الآن تمددوا نحو أحياء أخرى ذات طبيعة سياحية، مثل باب شرقي وباب توما، وبدأت بعض الأوساط في العاصمة تشكو، وتطالب بإيجاد حلول سريعة للزحف العشوائي، وهو ما استدعى تدخلاً من الرئيس أحمد الشرع لتهدئة خواطر الأوساط الدمشقية المدينية المتذمرة.

يبدو أن أغلب هؤلاء الشباب من بيئة قروية فقيرة، وقد قدموا للعاصمة بحثاً عن العمل والمأوى، ما يشكل ضغطاً على النسيج الاجتماعي والخدمات العامة ويخلق نمطاً جديداً من البطالة. وما يثير النقد، أن هؤلاء الشباب لا يتركزون في حيّ واحد أو منطقة معينة، بل موجودون في الضواحي ومركز المدينة، وبخاصة الأحياء السياحية.

هناك من يفسر هذه الظاهرة بأنها شكل من أشكال الهجرة التي بدأت من محافظات الجزيرة والأرياف بعد سقوط نظام الأسد. قبل ذلك ما كانوا يجرؤون على ذلك، مخافة أن يسوقهم النظام إلى الخدمة العسكرية، وقد انعكست الآية الآن، وبات قسم كبير منهم يرحل نحو العاصمة، هرباً من التجنيد الإجباري الذي تفرضه عليهم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في المناطق التي تسيطر عليها. عكست الاحتفالات الحاشدة، غير المسبوقة، في المحافظات السورية كافة، جانباً من عمق الأزمات الأساسية التي تحول دون اكتمال فرحة السوريين، إذ لم تشارك في فعاليات الثامن من ديسمبر، بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، المحافظتان الواقعتان تحت سلطة "قسد"، الحسكة والرقة، وذلك بقرار رسمي صدر عن الإدارة الذاتية الكردية التي تعللت بالأسباب الأمنية، في حين أنها عبّرت بطريقة غير مباشرة عن موقفها الفعلي من عدم التزام تطبيق اتفاق 10 مارس/ آذار قبل نهاية العام الحالي.

وباتت الأوساط الرسمية على قناعة بأن "قسد" تماطل، وتناور من أجل الإبقاء على الوضع الحالي في محافظات الجزيرة، ومن يوم لآخر تزداد الضغوط للتسريع بالتحاق منطقة الجزيرة بالدولة، لكونها تحوز قسطاً كبيراً من الثروة النفطية والغازية، في الوقت الذي يتفاقم فيه حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق سلطة دمشق، وخصوصاً لجهة تأمين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، الذي بات معطلاً بسبب رفض "قسد" التعليم باللغة العربية في المدارس الحكومية، وفرض التعليم باللغة الكردية على العرب الذين يشكلون حوالى 80% من أهل المنطقة.

المحافظة الأخرى التي لم تحتفل هي السويداء، رغم أنها ساهمت بقسط مهم من وصول ثورة السوريين إلى إنجاز إسقاط نظام الأسد، ومع مرور الوقت يزداد الوضع فيها تعقيداً. وتضاءلت في الآونة الأخيرة احتمالات تسوية ذيول أحداث يوليو/ تموز الماضي، وكانت آخر محاولة جادة على هذا الصعيد من خلال الاتفاق الثلاثي في عمّان بين الأردن وسورية والولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي بقي حبراً على ورق بسبب رفض الشيخ حكمت الهجري تطبيقه. وجاءت التظاهرة التي رفعت صور الهجري إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتزيد من الخلافات، وتضعف حتى رصيد التعاطف مع المحافظة لدى الرأي العام السوري.



رغم رهان "قسد" والهجري على إضعاف السلطة لتقديم تنازلات، لا يبدو أن ذلك وارد

السلطة لن تتنازل في سورية

رغم رهان "قسد" والهجري على إضعاف السلطة لتقديم تنازلات، لا يبدو أن ذلك وارد، نظراً إلى تعزيز الحكم مواقعه الداخلية، وعلاقاته الخارجية. وأظهرت العروض العسكرية والاحتفالات الشعبية في المحافظات أن الحكم بات في موقع قوي، وهو يتقدم بسرعة على هذا الطريق، ما يجعل من تحصيل مكاسب بالضغط أمراً صعباً. وما يزيد تعزيز الحكم، هو الدعم العربي والإقليمي والدولي، خصوصاً من طرف الولايات المتحدة، التي ترسل الرسالة تلو الأخرى بتأييد استقرار سورية، ومنح الحكام الجدد فرصة، كي يثبتوا أقدامهم على الأرض. وهذا ما عكسته ردود الفعل الأميركية على حادث تدمر، الذي سقط فيه جنود أميركيون بين قتيل وجريح على يد عنصر أمن ينتمي إلى "داعش".

أبرز المخاطر على سورية يأتي من إسرائيل، التي تعمل بوسائل شتى كي تعرقل عملية التحول، وتبقي سورية مجزأة ضعيفة، تفرض عليها توقيع اتفاق أمني تقدم بموجبه تنازلات تتضمن منطقة عازلة منزوعة السلاح، مع تحجيم دور تركيا في الشأن السوري. وقد بات واضحاً أن إسرائيل تلعب على حبلَي "قسد" والشيخ الهجري، وهي بذلك تعطل استعادة وحدة الجغرافيا السورية، كذلك فإنها بقيت تضغط حتى اللحظة الأخيرة كي لا تلغي الولايات المتحدة عقوبات قيصر، وقد التقى نتنياهو عدداً من أعضاء الكونغرس قبل التصويت على إلغاء قانون قيصر، الذي ألغاه رسمياً الرئيس دونالد ترامب

، الخميس الماضي. وإلى حين تدخل الولايات المتحدة على نحو أكثر حسماً، سيبقى الوضع معلقاً، وإذا لم تبادر إلى ذلك، فإن المرجح استمرار إسرائيل في سياسة التوغلات والاعتداءات داخل سورية واتباع نهج استنزاف يبقي سورية في حالة توتر، ويمنعها من التوجه بقوة نحو إعادة الإعمار.