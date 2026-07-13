عامان على استشهاد قائد "القسام" محمد الضيف: من أسر الجنود حتى الطوفان

- محمد الضيف، القائد التاريخي لكتائب القسام، وُلد في مخيم خانيونس عام 1965، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل تأسيس حركة حماس. حصل على بكالوريوس في العلوم من الجامعة الإسلامية في غزة وشارك في الأنشطة الدعوية والاجتماعية قبل أن ينتقل للعمل العسكري مع كتائب القسام. - تعرض الضيف لمحاولات اغتيال إسرائيلية عديدة ونجا منها، وأشرف على عمليات عسكرية بارزة. فقد أفراداً من عائلته في قصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة على غزة في 2023. - لعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية لكتائب القسام، بما في ذلك الصواريخ والأنفاق. استشهد في غارة إسرائيلية في 2024، وأعلنت وفاته رسمياً في يناير 2025.

يصادف اليوم الاثنين الذكرى الثانية لاستشهاد القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، محمد الضيف، في عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خانيونس في 13 يوليو/ تموز 2024. ويعتبر الضيف أحد القادة التاريخيين لكتائب القسام، نظراً للفترة الزمنية التي عايشها، والتي بدأت منذ اغتيال القائد العام الأسبق صلاح الدين شحادة عام 2002، وحالة التطور على الصعيدين التنظيمي والعسكري تحت قيادته.

وولد الضيف، وهو اسم حركي، وينحدر من عائلة المصري، عام 1965 في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث تنحدر جذوره من قرية "كوكبا" المحتلة عام 1948، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم (الأحياء) عام 1988 من الجامعة الإسلامية في غزة. وانضم الضيف إلى جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين قبل تأسيس حركة حماس، وشارك في الأنشطة الدعوية والاجتماعية والإغاثية، قبل أن ينتقل إلى العمل العسكري مع تأسيس كتائب القسام، حيث ارتبط اسمه مبكراً بالقائد العام صلاح شحادة، أحد مؤسسي الجهاز العسكري للحركة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العمليات العسكرية التي أشرف عليها محمد الضيف قبل عام 2007؟ كيف تطورت القدرات الصاروخية لكتائب القسام تحت قيادة محمد الضيف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

اعتقلته قوات الاحتلال عام 1989 لمدة 16 شهراً دون محاكمة، بتهمة الانتماء إلى الجهاز العسكري لحماس، كما اعتقلته السلطة الفلسطينية عام 2000، قبل أن يتمكن من الفرار مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وبات اسم "الضيف" لقباً له لكونه متنقلاً بين المدن والبيوت الفلسطينية. وأشرف الضيف على عمليات عدة، من بينها أسر الجندي الإسرائيلي نخشون فاكسمان، وبعد اغتيال الشهيد يحيى عياش يوم 5 يناير/ كانون الثاني 1996، خطط لسلسلة عمليات فدائية انتقاماً له، نتج منها مقتل أكثر من خمسين إسرائيلياً، وأطلق عليها "الثأر المقدس".

وتعرض لسلسلة طويلة من محاولات الاغتيال الإسرائيلية، نجا منها جميعاً، فيما أصيب في بعضها بجروح بالغة، كان أصعبها عام 2006 بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وفي عام 2014، اغتال الاحتلال زوجته وداد عصفورة، ونجله الرضيع علي، وابنته سارة، خلال قصف استهدف منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بينما نجا الضيف من محاولة اغتياله. وخلال حرب الإبادة على القطاع، استشهد شقيقه وابن أخيه وابنة أخته إثر غارة استهدفت منزل والده في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال الأيام الأولى لحرب الإبادة.

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في عام 2021، وجّه تحذيراً للاحتلال على خلفية الاعتداءات في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وأعقب انتهاء المهلة التي أعلنتها المقاومة إطلاق رشقة صاروخية باتجاه القدس، لتندلع بعدها الحرب التي أطلقت عليها القسام "سيف القدس". وبرز اسمه خصوصاً في الفترة التي أعقبت سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، حيث لعب دوراً مركزياً مع قادة آخرين في تطوير الصناعات العسكرية، وتحديداً القدرات الصاروخية. فمن صاروخ القسام 1، الذي لم يكن مداه يتجاوز بضعة كيلومترات، وصلت القسام إلى قصف مطار رامون بصواريخ عياش 250، الذي يبعد عن غزة حوالي 220 مترا.

وإلى جانب ذلك، أسس الأنفاق الأرضية أسفل القطاع، التي كانت حاضرة بقوة في حرب عام 2014 وفي جولات التصعيد، بما في ذلك حرب الإبادة على غزة، حيث كانت تشكل منطلقاً لتنفيذ الكمائن ضد جنود الاحتلال. وظهر الضيف بصوته خلال اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنها، من خلال الإعلان الأول الذي أعقب انطلاق الهجوم في الساعات الأولى لذلك اليوم، موجهاً رسالة إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.

وفي 13 يوليو/ تموز 2024، شنّ الاحتلال غارة واسعة على منطقة المواصي غرب خانيونس، قال إنها استهدفت الضيف، وأسفرت عن مجزرة راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات. وفي 30 يناير/ كانون الثاني 2025، نعت كتائب القسام رسمياً محمد الضيف، منهيةً أشهراً من الجدل بشأن مصيره. وفي أعقاب اغتيال الضيف، أُسندت المهمة إلى محمد السنوار، الذي اغتيل لاحقاً، إلى جانب القائدين العامين اللذين تبعاه، وهما عز الدين الحداد ومحمد عودة، وجميعهم من القادة التاريخيين للقسام، حيث تعيش هذه الأيام الذراع العسكرية لحركة حماس واقعاً غير مسبوق من الملاحقة وعمليات الاستهداف والاغتيالات شبه اليومية بحق الكوادر والعناصر الميدانية.