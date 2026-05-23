- التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران لبحث الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد وتعزيز السلام في المنطقة، كما أجرى عراقجي مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول التطورات الإقليمية والدولية. - أجرى عراقجي اتصالات مع وزراء خارجية سلطنة عُمان وتركيا وقطر والعراق لمناقشة الجهود الدبلوماسية، بينما حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية من تكاليف باهظة لأميركا وإسرائيل إذا لم تستجيبا للمطالب الإيرانية. - تتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة بقيادة باكستان وقطر، حيث لا تزال المفاوضات معقدة ولم تصل إلى مرحلة الحسم.

أعلنت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى فور وصوله إلى طهران الليلة الماضية، وزير الخارجية عباس عراقجي، واستمر اللقاء بينهما حتى وقت متأخر. وأضافت أن الطرفين بحثا خلال اللقاء آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب، وكذلك سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، مباحثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وذكرت الخارجية الإيرانية أن الطرفين بحثا التطورات الإقليمية والدولية، وبخاصة أوضاع الخليج وبحر عمان. وشرح عراقجي آخر مستجدات المسار الدبلوماسي الحالي لإنهاء الحرب على إيران، معتبراً أن "سجل أميركا في النكث بالعهود، ولا سيما الخيانات المتكررة للدبلوماسية والعدوان العسكري" على إيران، إلى جانب "المواقف المتناقضة والمطالب المفرطة المتكررة، تعد العامل المخل بمسار المحادثات بوساطة باكستانية".

وصرح الوزير الإيراني بأن بلاده "على الرغم من سوء الظن الشديد تجاه أميركا، فقد دخلت هذا المسار الدبلوماسي بنهج مسؤول وبجدية تامة، وتسعى للوصول إلى نتيجة معقولة وعادلة". وأكد غوتيريس، بحسب البيان الإيراني، رفض استخدام القوة ضد سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة التزام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واستخدام السبل الدبلوماسية من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، أجرى عراقجي، صباح اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، وفق ما أفادت به الخارجية الإيرانية في بيان. وجرى خلال الاتصال بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة المسارات والجهود الدبلوماسية الحالية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب. وكان عراقجي قد أجرى، مساء أمس الجمعة، حسبما أفادت الخارجية الإيرانية، مباحثات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا وقطر والعراق لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واليوم السبت، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك بأن "عدم رضوخ" أميركا وإسرائيل للمطالب الإيرانية التي وصفها أنها "محقة" سيؤدي إلى تكبيدهما "تكاليف باهظة وهزائم متتالية"، على حد وصفه. وأكد طلائي نيك، في مقابلة مع وكالة "دفاع برس" الإيرانية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عالق في مستنقع، ولا خيار أمامه سوى تلبية مطالب الشعب الإيراني" والاعتراف بحقوق بلاده.

ورأى طلائي نيك أن تلبية المطالب الإيرانية "هي المخرج الوحيد" من الحرب، مضيفاً أنه يتعين على ترامب قبول المقترحات الإيرانية، والتفكير في تجنيب الشعب الأميركي والمجتمع الدولي المزيد من الخسائر والتكاليف الناجمة عن استمرار الحرب.

من جهة أخرى، وجه المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن، احتج فيها على رسائل دول الخليج العربية الموجهة للمنظمة الأممية وما تضمنته من اتهامات لطهران. واعتبر المسؤول الإيراني أن دول الخليج والأردن، "ملزمة بتقديم تعويض كامل عن الأضرار المادية والمعنوية كافة"، على حد قوله جراء ما وصفه بـ"المشاركة وتسهيل العدوان على إيران". علماً بأن دول الخليج ودولاً عربية في المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية منذ الساعات الأولى من الحرب صباح 28 فبراير/ شباط الماضي رغم تأكيدها عدم مشاركتها في النزاع.

وتتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وسط تحركات تقودها باكستان وقطر ودول إقليمية أخرى، في وقت تؤكد فيه طهران وواشنطن أن المفاوضات لا تزال معقدة ولم تصل إلى مرحلة الحسم.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إنّ المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الخلافية لا تزال مستمرة، ولم يجرِ التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. وأشار المصدر إلى أنّ الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل الآراء والمقترحات بشأن القضايا المطروحة، وأكد أن التركيز ينصب حالياً على مسألة إنهاء الحرب، وأنه ما لم يحسم هذا الموضوع، فلن تجري مناقشة أي مسألة أخرى. وأوضح أنه أُحرِز تقدم نسبي في بعض الملفات، لكن لن يُبرَم أي اتفاق ما لم يجرِ التوصل إلى خلاصة نهائية بشأن جميع القضايا الخلافية، وشدد المصدر الإيراني على أن النصوص التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية عن تفاصيل التفاهم "غير دقيقة".