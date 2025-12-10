عاصفة "بايرون" تدفع طائرة تقلّ إسرائيليين إلى أجواء لبنان

- تحويل مسار طائرة "إيجين" اليونانية: بسبب العاصفة "بايرون"، تم تحويل مسار طائرة من لارنكا إلى تل أبيب عبر الأجواء اللبنانية، مما أثار دهشة الركاب الإسرائيليين الذين لم يكونوا على علم بذلك. - إشراف مركز المراقبة في نيقوسيا: خلال مرور الطائرة في الأجواء اللبنانية، كانت تحت إشراف مركز المراقبة في نيقوسيا، قبل أن تنتقل إلى المجال الجوي الإسرائيلي عبر حيفا. - تأثير العاصفة "بايرون": العاصفة تسببت بأضرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تحذيرات من فيضانات متوقعة، حيث يُتوقع أن تشتد العاصفة وتبلغ ذروتها قريباً.

عبرت طائرة تابعة لشركة "إيجين" اليونانية، اليوم الأربعاء، أجواء العاصمة اللبنانية بيروت في أثناء رحلتها إلى تل أبيب، بسبب الأحوال الجوية والعاصفة "بايرون" التي تجتاح المنطقة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ركّاباً إسرائيليين كانوا على متن رحلة من لارنكا إلى مطار اللد (بن غوريون) لم يكونوا على علم بأن الطائرة دخلت فعلياً المجال الجوي اللبناني، بعدما جرى تحويل الطيارين عن المسار الأصلي نتيجة الظروف الجوية الصعبة، وتوجيه الرحلة إلى مسار بديل مرّ فوق سماء بيروت.

ووصفت وسائل إعلام عبرية الحدث بأنه "استثنائي"، ونقلت عن سلطة المطارات الإسرائيلية قولها إن تحويل المسار جاء من أجل الحفاظ على سلامة الركّاب. وأوضحت أن الطائرة، خلال وجودها في المجال الجوي اللبناني، كانت تحت إشراف مركز المراقبة في نيقوسيا، وأنها خرجت منه قبل انتقال مسؤولية المراقبة إلى الجانب الإسرائيلي.

وبحسب موقع "واينت"، أظهرت بيانات موقع Flightradar24 أن مسار الرحلة اتجه نحو الأجواء اللبنانية بدلاً من متابعة الطريق مباشرة إلى مطاراللد، وقد اقتربت الطائرة من مطار بيروت قبل أن تقوم بدورة قصيرة، وتبتعد عن الساحل اللبناني لتدخل لاحقاً المجال الجوي الإسرائيلي من منطقة حيفا. وأشار الموقع إلى أن شركات طيران أجنبية اعتادت التحليق فوق دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلا أن التحليق فوق لبنان يُعد أمراً استثنائياً في ما يخص المسافرين الإسرائيليين، لافتاً إلى أنه سُجلت في السابق حالات هبوط لإسرائيليين في إيران أيضاً.

ووصلت العاصفة "بايرون" إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسبّبة بعضَ الأضرار وفقاً للسلطات الإسرائيلية، التي أصدرت تحذيرات خاصة على ضوء تطوراتها. ومن المتوقع أن يتواصل هطل الأمطار ويشتد خلال اليوم، فيما تشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة ستبلغ ذروتها الليلة وغداً الخميس، محذرةً من احتمال حدوث فيضانات في عدة مناطق.