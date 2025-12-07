- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن حادثة خطيرة حيث أغلقت طائرات صينية راداراتها على مقاتلات يابانية فوق جزيرة أوكيناوا، مما أثار توتراً بين البلدين، خاصة بعد تصريحات يابانية حول التدخل العسكري في حال تعرضت تايوان لهجوم. - قدمت اليابان احتجاجاً شديد اللهجة لبكين بعد الحوادث، مؤكدة عدم وقوع أضرار أو إصابات، حيث أغلقت طائرات جاي-15 الصينية راداراتها بشكل متقطع على مقاتلات إف-15 اليابانية. - تخطط اليابان لنشر صواريخ أرض-جو في يوناغوني، مما يعكس مخاوفها من القوة العسكرية الصينية واحتمال نشوب صراع حول تايوان.

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأحد، أن طائرات عسكرية صينية "أغلقت راداراتها" على مقاتلات يابانية في الأجواء فوق جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، واصفة الأمر بأنه "عمل خطير". وإغلاق الرادار خاصية في العديد من نظم الرادارات، تسمح للطائرة بتحديد هدف معيّن وتتبعه باستمرار وتلقائية. وشهدت العلاقات بين طوكيو وبكين توتراً كبيراً الشهر الماضي، عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أشارت فيها إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال تعرُّض تايوان لهجوم.

ووصف وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي عقده على عجل صباح اليوم، هذه الحوادث بأنها "خطيرة ومؤسفة للغاية"، قائلاً إن اليابان قدمت "احتجاجاً شديد اللهجة" لبكين، وطالبتها بمنع تكرار ذلك. وأكدت الوزارة عدم وقوع أي أضرار أو إصابات جراء حوادث السبت. وفي الحادثة الأولى التي وقعت فوق البحر في جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، قالت الوزارة في بيان إن "طائرة مقاتلة من طراز جاي-15 انطلقت من حاملة الطائرات لياونينغ التابعة للبحرية الصينية أغلقت رادارها بشكل متقطع" على طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة للقوات الجوية اليابانية.

وأضاف البيان أنه بعد نحو ساعتين، أغلقت مقاتلة صينية من طراز جاي-15، انطلقت أيضاً من حاملة الطائرات "لياونينغ"، رادارها بشكل متقطع على مقاتلة يابانية. وتابع أن "إغلاق الرادار في هذه الحوادث يشكل عملاً خطيراً"، معرباً عن "أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الحوادث". وتستخدم الطائرات المقاتلة راداراتها لتحديد الأهداف والتحكم بإطلاق النار، وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ.

ويأتي هذا في وقت تخطط فيه اليابان لنشر صواريخ أرض ــ جو متوسطة المدى في يوناغوني، على بُعد عشرات الكيلومترات شرق تايوان، في إطار تعزيز عسكري أوسع نطاقاً على سلسلة جزرها الجنوبية. وتعكس هذه الخطوات مخاوف طوكيو من تنامي القوة العسكرية الصينية واحتمال نشوب صراع حول تايوان. وحذرت وزارة الدفاع الصينية، الشهر الماضي، اليابان من أنها ستتكبد "ثمناً باهظاً" إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، وذلك رداً على الخطط اليابانية لنشر صواريخ على جزيرة يوناغوني.

(فرانس برس، العربي الجديد)