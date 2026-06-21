طهران: 3 ملفات رئيسية على طاولة مفاوضات سويسرا

- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن اجتماع سويسرا يركز على إنهاء الحرب على لبنان، رفع العقوبات عن النفط الإيراني، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. - شدد بقائي على أن إيران أوفت بتعهداتها، بينما الطرف الآخر ملزم بدفع إسرائيل لوقف هجماتها، محذراً من أن عدم التنفيذ سيقوض الاتفاق، مؤكداً أن إنهاء الحرب هو الركن الأساسي. - انطلقت مفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، وتهدف إلى متابعة تنفيذ التعهدات، مع التأكيد على أن نجاح الاتفاق يعتمد على مرحلة التنفيذ.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي يرافق وفد بلاده إلى مفاوضات سويسرا عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن إيران عازمة على متابعة عملية تنفيذ تعهدات الطرف الآخر بـ"جدية ودقة متناهية".

وأوضح بقائي أن اجتماع اليوم في سويسرا "مخصص لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المشار إليها"، مسمياً إنهاء الحرب على لبنان ورفع العقوبات عن النفط الإيراني والإفراج عن الأرصدة الإيرانية، ثلاثة محاور لاجتماعات سويسرا. وأضاف في السياق أن البند الثالث عشر من المذكرة يشترط لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11.

وكان بقائي قد شدد خلال تصريحات للتلفزيون الإيراني أمس، على أن بلاده التزمت تعهداتها كافة، مؤكداً أن الطرف الآخر "ملزم بدفع الكيان الإسرائيلي إلى وقف هجماته على لبنان". وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أن عدم تنفيذ جزء من تعهدات الطرف الآخر سيؤدي إلى تقويض الاتفاق برمته، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لتجنب انهيار التفاهم.

وصرّح المتحدث الإيراني بأن "نقض وقف إطلاق النار في لبنان قد أدخل مذكرة التفاهم بأكملها في أزمة"، مؤكداً أن واشنطن لم تفِ بتعهداتها في كبح جماح إسرائيل. وأوضح أن البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينصّ على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، يُعد الركن الأساسي في التعهدات المتبادلة، وأضاف أنّ إيران "التزمت تعهداتها، بينما كان على الطرف الآخر إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان".

وأشار بقائي إلى أنه رغم اتخاذ إجراءات في ما يتعلق بإنهاء الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، إلّا أن هذه المذكرة تشكل "حزمة واحدة". وشدد على أن طهران لم توقع على الاتفاق ليبقى حبراً على ورق، مضيفاً أن نهجها يقوم على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، ومحذراً من أن بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال تملص الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته.

وأعلن بقائي في حديثه مع التلفزيون الإيراني أن الزيارة التي كانت مقرّرة يوم الجمعة قد أُلغيت؛ نظراً للتوقيع الرقمي على مذكرة التفاهم من رئيسَي البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لسويسرا تأتي بهدف المطالبة ومتابعة تنفيذ تعهدات الطرف الآخر، انطلاقاً من أن المعيار الأساسي لتقييم أي اتفاق هو مرحلة تنفيذه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه وفقاً للبند الثالث عشر من مذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي مرهون ببدء واستمرار تنفيذ تعهدات الطرف الآخر بناءً على البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. وأكد "أنّ هذا الشرط لم يتحقق بعد بسبب عدم التزام الطرف الآخر"، موضحاً أنّ الزيارة الحالية "تهدف تحديداً إلى توضيح كيفية الوفاء بهذه الالتزامات".

وانطلقت مفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران، اليوم الأحد، بعد وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسيطين القطري والباكستاني إلى منتجع بورغنشتوك السويسري. ودخلت الأطراف هذه المباحثات وسط ضغوط ميدانية، بعد أقل من أسبوع على توقيع مذكرة تفاهم كان يُؤمل منها إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، لكنها باتت اليوم الاختبار الأول لمدى جدية الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وحرصهما على تنفيذها تمهيداً للانتقال إلى مفاوضات الستين يوماً.