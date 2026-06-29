طهران: وفد تقني إلى الدوحة ولا مفاوضات مع واشنطن

- نفت إيران عقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في قطر، رغم إعلان الرئيس الأميركي عن محادثات مرتقبة، مؤكدة أن زيارة الوفد الإيراني تهدف لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإفراج عن الأصول المجمدة. - تركز إيران على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن، بما في ذلك رفع العقوبات عن النفط، حيث أصدرت الولايات المتحدة التراخيص اللازمة لذلك، وتتابع إيران آلية التنفيذ بجدية. - لم تبدأ إيران بعد مرحلة التفاوض بشأن الاتفاق النهائي، حيث يشترط البند 13 من مذكرة التفاهم تنفيذ بنود محددة قبل بدء المفاوضات، وتستمر المشاورات مع قطر في هذا السياق.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في قطر خلال الأيام المقبلة، وذلك بخلاف إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات أميركية إيرانية غداً الثلاثاء في الدوحة بطلب من طهران.

وقال بقائي في تصريح صحافي إن وفدا إيرانيا تقنيا سيزور الدوحة هذا الأسبوع لمتابعة الإفراج عن أرصدة إيرانية، مضيفا أنه لا توجد خلال الأيام المقبلة أي اجتماعات تفاوضية مع الطرف الأميركي على أي مستوى، وأن سفر ممثلين أميركيين كبار إلى قطر لا صلة له بزيارة الوفد الإيراني التي قال المتحدث إنها تهدف إلى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند 11.

وأكد بقائي أن تركيز إيران ينصب حاليا على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، موضحا أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ هذه البنود، وأن طهران تتابع مطالبها في هذا الإطار بجدية. وحول تنفيذ مختلف بنود المذكرة، بما في ذلك ما يتعلق برفع العقوبات عن النفط الإيراني، أوضح المتحدث أن الولايات المتحدة أصدرت التراخيص اللازمة وفقا للبند 10 الخاص ببيع النفط، وأن الجانب الإيراني يتابع آلية تنفيذ ذلك. وفي ما يخص الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، أشار إلى أن ذلك قيد المتابعة، وفي هذا السياق سيتوجه وفد خبراء من إيران إلى الدوحة خلال الأسبوع الجاري.

تقارير دولية ترامب يعلن عن محادثات أميركية إيرانية في الدوحة غداً

وفي ما يتعلق ببدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قال المتحدث الإيراني إنهم لم يدخلوا بعد مرحلة التفاوض بشأن الاتفاق النهائي، مبينا أن البند 13 من مذكرة التفاهم يشترط لبدء هذه المفاوضات الشروع في تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها.

وأعلن الرئيس الأميركي، ظهر الاثنين، عن محادثات أميركية إيرانية غداً الثلاثاء في الدوحة بطلب من طهران، فيما أعلن البيت الأبيض أن مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى العاصمة القطرية للمشاركة في الاجتماع المرتقب مع الجانب الإيراني.

وجاء الإعلان الأميركي وسط تصريحات إيرانية متناقضة بشأن انعقاد الاجتماع، إذ نفى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي وجود خطط لعقد اجتماعات فنية مع واشنطن هذا الأسبوع. وقال غريب آبادي، في تصريحات أوردتها وكالة "إيسنا" الإيرانية، إن ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد محادثات فنية للّجان في الدوحة "غير صحيح"، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التزامات الطرف الأميركي. وأضاف أن الجولة الأولى من المحادثات الفنية ضمن اللجان المحددة ستُعقد عند توفر الظروف المناسبة وبعد الاتفاق على موعدها ومكان انعقادها، مشيراً إلى أن المشاورات في هذا الشأن مستمرة عبر الدول الوسيطة.