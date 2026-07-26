قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، إن الإدارة الأميركية "دمرت أرضية الحوار الملائمة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء. وأضاف بقائي أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين الشهر الماضي "ليست وثيقة معقدة أو مطولة، بل هي مذكرة مختصرة تتألف من 14 بنداً"، مشيراً إلى أن "العالم كان يتوقع التزام الولايات المتحدة بتعهداتها هذه المرة على الأقل"، إلا أن ما قامت به واشنطن يمثل "خرقاً صارخاً ومروعاً" لمختلف بنود الاتفاق، واصفاً الأمر بأنه "خيانة للدبلوماسية" للمرة الثالثة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البنود المحددة في مذكرة التفاهم التي خرقتها الولايات المتحدة؟ ما هي طبيعة الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد بقائي، في مقابلة مع شبكة "ORF" النمساوية، أن طهران أوفت بكافة التزاماتها لتسهيل المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، محملاً الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الراهنة في المنطقة نتيجة تحركاتها. وفي ما يخص وجود قنوات دبلوماسية مفتوحة حالياً، ذكر المتحدث الإيراني أن تبادل الرسائل مستمر، وأن الوسطاء "يؤدّون مهامهم كجزء من مسؤولياتهم"، مستدركاً بأن الأولوية القصوى لبلاده في الظروف الحالية تكمن في "الدفاع عن السيادة وسلامة الأراضي وحماية المواطنين" في مواجهة ما وصفها بـ"جرائم الحرب الأميركية".

حمل بقائي الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الراهنة في المنطقة نتيجة تحركاتها

وحول ملف الأصول الإيرانية المجمدة، أشار بقائي إلى توقف كافة الإجراءات في هذا المسار بعد نكث واشنطن بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، موضحاً أن "تعهدات واشنطن بالإفراج عن تلك الأموال كانت واضحة تماماً كما كانت التزامات طهران، إلا أن الجانب الأميركي لم يفِ بما تعهد به وتوقفت العملية برمتها".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أمير محمد أكرمي نيا، إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها في المنطقة ضد الأهداف الأميركية بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف أكرمي نيا، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن "الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين مضتا، لكن الأميركيين أوقفوا اعتداءاتهم خلال الليلتين الأخيرتين، وبما أن الاستراتيجية الإيرانية كانت قائمة على الرد بالمثل، فقد توقفت كذلك العمليات الإيرانية في المقابل".

واعتبر أكرمي أن تصريحات المسؤولين الأميركيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك أداء القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، تظهر أن الطرف الأميركي "يفتقر إلى استراتيجية واضحة ومتماسكة". وتابع أنه "قد تكون هناك سيناريوهات جديدة يجري إعدادها للأيام المقبلة، لكن الوضع الحالي لا يبدو مواتياً للولايات المتحدة".

وأفاد موقع أكسيوس الأميركي، نقلاً عن مصدرَين مطّلعَين، أمس السبت، بأن دونالد ترامب أمر الجيش الأميركي بعدم شنّ ضربات جديدة على إيران الجمعة، لينهي بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين. وأقرّ المصدران في الوقت نفسه بأن الجيش لا يزال يعدّ خططاً لعودة محتملة إلى عمليات قتالية كبرى، إلّا أن ترامب لم يصدر أوامر للتحرك بهذا الاتجاه.