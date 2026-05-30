طهران: ندير مضيق هرمز ولم يرفع الحصار الأميركي

- أعلنت القوات المسلحة الإيرانية سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، مؤكدة أن جميع السفن التجارية وناقلات النفط ملزمة بالعبور عبر المسارات المحددة والحصول على تصريح مسبق، مع تحذير من المخاطر الجدية لأي مخالفة. - رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رفع الحصار البحري، أكدت وكالة "تسنيم" استمرار الحصار، حيث تتلقى السفن الإيرانية تحذيرات من القيادة المركزية الأميركية بعدم العبور. - انتقد محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الرئيس ترامب لخياناته المتكررة للدبلوماسية، مشيراً إلى استمرار الحصار البحري ومطالباته المبالغ فيها خلال المفاوضات.

أعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، مساء اليوم السبت، أن إدارة مضيق هرمز "تمارس بشكل كامل وحازم" من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وأكدت القيادة، في بيان نشره التلفزيون الإيراني، أنه "نظراً إلى الطبيعة الموحدة لهذا الممر البحري، فإن جميع السفن والقطع البحرية التجارية وناقلات النفط ملزمة حصراً بالعبور عبر المسارات المحددة والحصول على تصريح مسبق من القوة البحرية" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان أن أي مخالفة لهذه الضوابط من شأنها أن تعرض أمن مرور تلك السفن "لمخاطر جدية". كما حذرت القيادة من أن أي تحرك تقوم به القطع البحرية العسكرية بهدف التدخل في إدارة مضيق هرمز أو عرقلة حركة الملاحة فيه "سيواجه برد من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وستصبح تلك القطع أهدافاً مباشرة لهذه القوات".

كما قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، اليوم السبت، إن الحصار البحري المفروض على إيران ما زال مستمراً رغم ما وصفته بـ"تفسيرات خاطئة" لتدوينة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، تحدث فيها عن رفع الحصار. ونقلت "تسنيم" عن بحّارة إيرانيين قولهم إن السفن الإيرانية لا تزال تتلقى من القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تحذيرات بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور عبر خط الحصار البحري.

ويأتي هذا في وقت أفاد فيه مصدر أمني إيراني وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم السبت، بأن الجيش الأميركي عطل سفينة تجارية أخرى كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني في انتهاك للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

إلى ذلك، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوم للمرة الثالثة بخيانة الدبلوماسية"، على حد تعبيره. وأضاف رضائي في منشور على منصة "إكس": "كما كان متوقعاً، فإن الرئيس الأميركي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة. وباستمراره في الحصار البحري وطرحه مطالب مبالغاً فيها خلال المفاوضات، أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس أهلاً للتفاوض، وأنه يتبع أهدافاً أخرى".