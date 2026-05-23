طهران: نحن في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة التفاهم مع واشنطن

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، بأن بلاده في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن المباحثات في هذه المرحلة تتمحور بشكل أساسي حول إنهاء الحرب، بالإضافة إلى مناقشة ملفات وقف الاعتداءات البحرية الأميركية وقضية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأوضح بقائي، بخصوص فرص التوصل إلى اتفاق: "يمكن القول إننا في وضع يتسم بالاقتراب والابتعاد في آن واحد؛ فمن جهة، لدينا تجربة مع التناقضات الأميركية وتغييرهم المستمر لمواقفهم، إذ لطالما عبروا عن مواقف متناقضة، مما يجعلنا غير مطمئنين تماماً إلى عدم تغير هذا النهج". وأضاف: "في المقابل، فإن الحوار بين الطرفين يسير نحو تقريب وجهات النظر، ليس بمعنى التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن قضايا بهذا الحجم من الأهمية، بل بمعنى وضع حزمة من المعايير التي يمكن أن تؤسس لحل يرضي الطرفين".

وحول آلية المفاوضات، كشف بقائي أن "خطة إيران تقوم على التوصل أولاً إلى مذكرة تفاهم من 14 بنداً، تتضمن أهم القضايا اللازمة لإنهاء الحرب المفروضة والملفات ذات الأهمية الجوهرية بالنسبة لنا، على أن يتم بعد ذلك التفاوض حول التفاصيل خلال فترة زمنية تتراوح بين 30 و60 يوماً، وصولاً إلى اتفاق نهائي". وفي ما يخص الدور الباكستاني، أكد المتحدث أن "هدف زيارة قائد الجيش الباكستاني كان تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن الأيام الماضية شهدت نقاشات معمقة حول نقاط الاختلاف.

وقال بقائي: "في ظل التناقضات الأميركية، لا يمكننا الجزم بتغير هذا المسار بشكل نهائي. لقد تقاربت الرؤى، لكن ليس بمعنى إنجاز اتفاق". وتابع أن باكستان، في إطار البحث عن حلول، لعبت دوراً محورياً بصفتها الوسيط الرئيسي، وهدفت زيارة منير إلى مواصلة تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. وأكد بقائي: "تركيزنا في هذه المرحلة منصب على إنهاء الحرب، استناداً إلى المقترح الإيراني المكون من 14 بنداً، والذي خضع لعدة جولات من المراجعة وتبادل وجهات النظر، إذ ناقشنا خلال الأيام الأخيرة عدداً من النقاط والمقترحات التي لا تزال قيد الدراسة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في حديثه مع التلفزيون الإيراني، أن "مضيق هرمز لا يخص أميركا"، مشدداً على ضرورة صياغة آلية مشتركة بين إيران وعُمان بصفتهما الدولتين المشاطئتين للمضيق. وأضاف: "نحن في حوار مع المنظمات المختصة، وندرك تماماً أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي". وأشار إلى أن إيران وعُمان تتخذان خطوة "مسؤولة" لإيجاد آلية تضمن العبور الآمن للسفن في هذا الممر، بما يصب في مصلحة المجتمع الدولي بأسره.

وتابع قائلاً: "ما نقوم به يتماشى مع حماية المصالح الوطنية لإيران وعُمان بوصفهما دولتين ساحليتين، ويهدف أيضاً إلى ضمان أمن الملاحة"، داعياً جميع الدول إلى "تفهم هذا الموقف". وأشار بقائي إلى أن ملف مضيق هرمز هو أحد المحاور التي ستناقش ضمن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً. وفي ما يتعلق بالملف النووي، قال بقائي: "لا نتحدث عن تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة. نحن نعلم أن قضيتنا النووية كانت مجرد ذريعة لشن حربين عدوانيتين". وأضاف: "اتخذنا قراراً حكيماً بأن تكون الأولوية في هذه المرحلة للقضية الأكثر إلحاحاً، وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".